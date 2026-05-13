Qué supermercados abren en San Isidro en Madrid: horarios de Mercadona, Dia, Lidl o Aldi para el puente del 15 de mayo

Los horarios de los supermercados cambian en San Isidro

Llega San Isidro, una de las fechas más esperadas por los habitantes de Madrid. Es momento de acudir a la pradera para disfrutar de las verbenas y conciertos, o también puedes aprovechar el festivo para descansar o hacer una escapada.

Este año el 15 de mayo cae en viernes, así que tendrás tres días seguidos sin trabajo que son de agradecer después del puente de mayo.

Pero ojo, siempre que hay festivo, y sobre todo cuando coincide con el fin de semana, es necesario repasar los horarios de los supermercados. La mayoría de ellos los modifican, e incluso algunos cierran uno o varios días.

Si tienes pensado ir a Mercadona, Lidl o Aldi para hacer la compra debes apuntar bien los horarios, vaya a ser que los encuentres cerrados y te quedes sin comida en casa

Horarios de Mercadona en San Isidro

La cadena de Juan Roig cierra el viernes 15 de mayo en Madrid capital. Sin embargo, en el resto de localidades de la comunidad autónoma encontrarás establecimientos de Mercadona abiertos, pues San Isidro es una fiesta local de Madrid.

El sábado abrirá en su horario habitual, desde las 9:00 hasta las 21:30. El domingo, como es habitual, cierra.

Lidl

La cadena de origen alemán suele abrir en los festivos, aunque en horario reducido de 9:00 a 15:00. Es lo que encontrarás en muchas tiendas de Lidl de Madrid capital el viernes.

El resto de días trabajarán en su horario normal, aunque conviene que te asegures de que tu Lidl más cercano va a mantener dicho horario.

Dia

Los supermercados Dia funcionan de manera distinta, pues son franquicias. Cada una puede elegir qué hacer en un día festivo. Lo mejor es que te informes en tu Dia más cercano.

El horario habitual de Dia es de 9:00 a 21:00, aunque en festivos algunos cierran a las 15.00.

Aldi

Este es otro de los supermercados que suele permanecer abierto en festivos, el horario durante estas jornadas es de 10:00 a 21:00.

Los domingos también abre desde las 10:00 hasta las 21:00.

Carrefour

Los hipermercados de Carrefour cierran en festivo, aunque tienes a tu disposición sus supermercados, que abren desde las 9:00 hasta las 22:00.

Otra opción es que acudas a un Carrefour 24 horas, que suelen estar abiertos en festivo.