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El 'New York Times' publica una guía de Madrid y lo que más les llama la atención a los americanos no es el Prado ni el Bernabéu: "Ha superado a Miami"
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El 'New York Times' publica una guía de Madrid y lo que más les llama la atención a los americanos no es el Prado ni el Bernabéu: "Ha superado a Miami"

Tampoco es ninguno de los numerosos puntos de interés con los que cuenta la ciudad.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Vista de Madrid por la noche
Vista de Madrid por la nocheSylvain Sonnet vía Getty Images

La plataforma de viajes eDreams ODIGEO, en su informe A Year in Travel 2025, situó a Madrid como la cuarta ciudad más deseada del mundo para viajar (solo por detrás de Barcelona, París y Palma de Mallorca)

Esa gran popularidad entre los turistas ha provocado que uno de los medios de comunicación más prestigiosos a nivel mundial, el estadounidense The New York Times, haya publicado una guía para visitar la capital española.

En el reportaje del citado medio, uno de los aspectos más sorprendentes es que lo que más les llama la atención de Madrid a los americanos no es ningún punto de interés de los muchos con los que cuenta la ciudad.

Lo que realmente se destaca en el primer párrafo de la guía turística es que Madrid, más allá de ser una de las ciudades más visitadas de Europa, "ha superado a Miami como la capital extraterritorial no oficial de Latinoamérica, atrayendo a expatriados de las antiguas colonias españolas".

"Antes era una simple parada para quienes se dirigían a Barcelona o Marbella"

"La capital española está en su mejor momento. Situada a 600 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad sin salida al mar solía ser una simple parada para los viajeros que se dirigían a ciudades costeras como Barcelona o Marbella. Ya no es así", se menciona también en ese primer párrafo.

Ya en el segundo párrafo, la guía de The New York Times sí que subraya que en la misma "encontrarás los lugares imprescindibles, como los museos del Prado y Reina Sofía o la Plaza Mayor, además de nuevos rincones que merece la pena explorar".

Asimismo, en el texto del medio de comunicación estadounidense se expresa que "Madrid se desarrolló como un nexo de barrios que se fusionaron entre sí, lo que le confiere una belleza singular y una mezcla arquitectónica que refleja la personalidad de cada barrio".

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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