El 'New York Times' publica una guía de Madrid y lo que más les llama la atención a los americanos no es el Prado ni el Bernabéu: "Ha superado a Miami"

La plataforma de viajes eDreams ODIGEO, en su informe A Year in Travel 2025, situó a Madrid como la cuarta ciudad más deseada del mundo para viajar (solo por detrás de Barcelona, París y Palma de Mallorca)

Esa gran popularidad entre los turistas ha provocado que uno de los medios de comunicación más prestigiosos a nivel mundial, el estadounidense The New York Times, haya publicado una guía para visitar la capital española.

En el reportaje del citado medio, uno de los aspectos más sorprendentes es que lo que más les llama la atención de Madrid a los americanos no es ningún punto de interés de los muchos con los que cuenta la ciudad.

Lo que realmente se destaca en el primer párrafo de la guía turística es que Madrid, más allá de ser una de las ciudades más visitadas de Europa, "ha superado a Miami como la capital extraterritorial no oficial de Latinoamérica, atrayendo a expatriados de las antiguas colonias españolas".

"Antes era una simple parada para quienes se dirigían a Barcelona o Marbella"

"La capital española está en su mejor momento. Situada a 600 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad sin salida al mar solía ser una simple parada para los viajeros que se dirigían a ciudades costeras como Barcelona o Marbella. Ya no es así", se menciona también en ese primer párrafo.

Ya en el segundo párrafo, la guía de The New York Times sí que subraya que en la misma "encontrarás los lugares imprescindibles, como los museos del Prado y Reina Sofía o la Plaza Mayor, además de nuevos rincones que merece la pena explorar".

Asimismo, en el texto del medio de comunicación estadounidense se expresa que "Madrid se desarrolló como un nexo de barrios que se fusionaron entre sí, lo que le confiere una belleza singular y una mezcla arquitectónica que refleja la personalidad de cada barrio".