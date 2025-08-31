El nuevo camuflaje multiespectral tridimensional del Ejército de Tierra con un papel clave en la OTAN

Siero, Asturias España, 7 de junio: Personal militar desfila durante un desfile militar en el cuartel de Cabo Noval el 7 de junio de 203, en Siero, Asturias, España

El Ejército de Tierra ha dado un paso decisivo en la carrera tecnológica por la supervivencia en el campo de batalla moderno. La Brigada «Galicia» VII (BRILAT), una de las unidades de élite con base en Figueirido, ha puesto a prueba el sistema de camuflaje multiespectral tridimensional Segunda Piel.

Según detalla El Debate, se trata de una innovación que promete revolucionar la ocultación de tropas y vehículos frente a sensores visuales, infrarrojos, térmicos e incluso radar. Consiste en una cubierta flexible, transpirable y ligera, adaptable tanto a vehículos como a uniformes.

Su diseño integra elementos tridimensionales que imitan el entorno natural —como vegetación, ramas o irregularidades del terreno—, lo que no solo facilita la integración visual en el paisaje, sino que también reduce la huella térmica y dispersa las ondas de radar.

Tecnología pionera

Esta "Segunda Piel", logra engañar a sistemas avanzados de detección, incluidos drones con cámaras FLIR, radares de apertura sintética o sensores electroópticos de última generación.

A diferencia de los camuflajes convencionales, este sistema ofrece una protección multiespectral ya que oculta tanto al ojo humano como a los dispositivos más sofisticados empleados en los conflictos actuales.

Un acuerdo que podría alargarse

Según recoge Defensa y Aviación, el 2 de septiembre de 2024, la compañía española Amper anunció la adjudicación de un contrato para proveer al Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Armada y Guardia Real con estas redes miméticas multiespectrales en 2D.

El acuerdo, valorado inicialmente en 9,5 millones de euros para el periodo 2024-2028, contempla una posible prórroga hasta 2030 que elevaría su importe total a 11,5 millones de euros.

Además, las primeras pruebas operativas se realizaron sobre un VAMTAC ST5 BN3, vehículo blindado ligero de fabricación española (UROVESA) que ya ha sido desplegado en misiones en Afganistán, Malí o Líbano.

España, alineada con la OTAN

En la esfera internacional, países como Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos ya emplean sistemas similares en sus fuerzas de primera línea. Estas tecnologías, probadas en ejercicios como Trident Juncture o Defender Europe, han demostrado su eficacia para reducir la exposición al reconocimiento enemigo.

Con la incorporación de la Segunda Piel, España se alinea con el concepto OTAN de "signature management", clave en el marco del Ejército de Tierra 2035, que busca una fuerza más discreta, conectada y adaptada al combate multidominio.