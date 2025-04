El país que tiene prohibido cortar el césped en Semana Santa por una ley que prioriza la paz y la tranquilidad

El período de vacaciones es considerado por todo el mundo como un tiempo para dedicado al descanso, a la paz mental y física, la tranquilidad, el disfrute y la recarga de fuerzas para retomar la actividad rutinaria con más ganas. En España, por ejemplo, contamos con tres períodos vacacionales, como en muchos puntos del mundo, aunque no en todos los lugares están distribuidos de la misma forma.

Navidad, Semana Santa y el verano son los tres grandes períodos dedicados a las vacaciones. Durante estos días -o semanas- el objetivo principal es el de sacar partido al descanso y lograr un período de tranquilidad. Sin embargo, no siempre se puede conseguir, ya que en muchas ocasiones, hay situaciones que perturban esta tranquilidad.

Vecinos, camiones de basura, jardineros... Pues bien, para acabar con esta tortura, y que lograr que todo el mundo pueda disfrutar de su período de merecido descanso, en Alemania hay una tradición tan curiosa como útil, que podría extrapolarse a otros muchos países.

Según la Ordenanza de Protección contra el Ruido de Equipos y Maquinaria del país germano hay una serie de actividades que están prohibidas realizar durante los días festivos, en este caso, de la Semana Santa. Entre ellas, todas las que impliquen ruido y molestia en lugares abiertos como puede ser el jardín. Por ello, está prohibido cortar el césped o los setos, realizar barbacoas, taladrar o serrar, entre otras actividades.

En concreto, no está permitido realizar estas actividades durante el Domingo de Resurrección y el lunes siguiente, ya que son días festivos. Así, la normativa anteriormente mencionada recoge que no se pueden utilizar ni equipos ni maquinarias ruidosas en jardines y alrededores, especialmente si se trata de lugares residenciales o de pequeños asentamientos.

Todo esto aparece recogido en la Ley Federal de Control de Emisiones, que insta a la población a realizar todo este tipo de tareas durante el sábado previo al Domingo de Resurrección, ya que no es considerado como festivo y no se aplican las restricciones. Sin embargo, sí que se pueden realizar trabajos de jardinería que no impliquen ruidos, como eliminar las malas hierbas del jardín o plantar flores, por ejemplo.

Por el contrario, y si un ciudadano decide saltarse estas restricciones, la multa puede llegar a ser muy elevada, con una sanción de hasta 50.000 euros. Pero todavía queda una cuestión por resolver: ¿cuándo se considera que se ha sobrepasado el límite de ruido? Según algunos tribunales que han tenido que juzgar este tipo de casos, establecieron el umbral en 40 decibelios. Todo lo que supere esta cifra será considerado una molestia.

