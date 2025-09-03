El piloto enferma y arranca una pesadilla de más de 24 horas en el avión hasta que aparece el esperado sustituto

Un vuelo de Delta Air Lines con destino a Shanghái se vio obligado a realizar un aterrizaje no programado en Los Ángeles el pasado sábado, después de que uno de los pilotos se enfermara en pleno trayecto. El incidente ocurrió a bordo del vuelo 389, que había despegado de Detroit a las 10:30 de la mañana con una duración estimada de 16 horas.

El Airbus A350-900 sobrevolaba el sur de Alaska cuando se presentó la emergencia médica. Ante la situación, la tripulación decidió desviar el avión más de 2.000 millas hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles, sede del centro de operaciones de la aerolínea. Aunque había aeropuertos más cercanos, Delta optó por Los Ángeles por la facilidad para encontrar un piloto de reemplazo.

Tras aterrizar sin complicaciones, los pasajeros permanecieron en tierra durante más de tres horas. Finalmente, alrededor de las 19:00 horas, el vuelo reanudó su ruta hacia China con un nuevo piloto a bordo. En total, los viajeros pasaron más de 24 horas en un trayecto que normalmente dura unas 16.

"El vuelo aterrizó sin incidentes y rodó hasta la puerta de embarque", informó Delta Air Lines en un comunicado oficial recogido por Clarín. "Ofrecemos disculpas a nuestros clientes por el retraso en su viaje", añadió.

Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, demuestran la complejidad de los vuelos intercontinentales y la importancia de contar con protocolos de emergencia bien definidos. La rápida respuesta de la tripulación y la decisión estratégica de aterrizar en Los Ángeles permitieron resolver el contratiempo sin mayores complicaciones, aunque con un considerable retraso para los pasajeros.

Delta no ha revelado detalles sobre el estado de salud del piloto afectado, pero confirmó que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ocupantes del vuelo.

¿Qué pasa si un piloto queda incapacitado en pleno vuelo?

En la aviación comercial, las aerolíneas contemplan la posibilidad de que un piloto se incapacite durante el vuelo, aunque es una situación poco común. Para ello, los pilotos reciben entrenamiento específico en simuladores, practicando maniobras como la 'pilot incapacitation' (incapacitación del piloto).

En vuelos largos, suelen viajar tres o cuatro pilotos para garantizar descansos y cubrir imprevistos. Si uno se enferma, el piloto restante asume el control total, mientras la jefatura de cabina informa a los pasajeros y solicita ayuda médica si hay profesionales a bordo. El avión se desvía al aeropuerto más adecuado, considerando factores técnicos y médicos.

Además, algunos aviones modernos cuentan con sistemas de aterrizaje automático (autoland), pero su activación depende de que el avión tenga la tecnología instalada, que el piloto sepa programarla correctamente y que el aeropuerto disponga de un sistema de aproximación por instrumentos avanzado, como el ILS categoría III. Estos sistemas no se activan automáticamente ante emergencias médicas.