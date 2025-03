El repartidor no llama al timbre y se lleva todas las felicitaciones posibles: "Por fin una buena razón"

Aplauso colectivo el que se ha llevado en redes sociales un repartidor por el gesto que ha tenido. A priori, uno pensaría que un trabajador de mensajería estaría siendo poco profesional si decidiese hacer su entrega sin llamar al timbre o tocar a la puerta. En esta historia es todo lo contrario.

Así lo recoge el portal germano WA en una información en la que se hace eco de lo sucedido en la localidad alemana de Ostfildern (Baden-Württemberg). Un empleado de la empresa DHL dejó una notificación con una nota manuscrita en la que explicaba por qué había decidido no tocar la puerta.

"No toqué el timbre porque no sabía si el bebé estaba dormido", reza la nota, de una historia en la que no ha trascendido si el paquete fue dejado en la puerta, recogido por algún vecino o llevado de vuelta al centro de mensajería para un posterior reparto.

"Es dulce"

Cabe destacar que distintos usuarios han dado su aval a este gesto. "Por fin una buena razón", comentaba un usuario en redes, mientras otro se deshacía en halagos: "Awww, es dulce". Tampoco faltó quien propuso ponerlo en práctica en otros ámbitos: "Por favor, también para los dueños de perros. El mío se vuelve loco cuando suena el timbre".