El rey ruso de los 'snacks' apoya a Ucrania y Putin prepara su jugada maestra

El "rey ruso de los snacks" está a punto de perder el control de su empresa. Según la Fiscalía de ese país, el multimillonario Denis Shtengelov, de 54 años, apoya públicamente a Ucrania en la guerra y transfiere sus fondos al extranjero.

Tal y como reza el medio italiano Il Messaggero, Shtengelov es el fundador de la empresa alimentaria KDV, que produce y comercializa snacks en gran parte de Europa del Este. Nació en Tomsk, en el suroeste de Siberia. Su negocio comenzó en la década de los noventa, vendiendo pipas de girasol a mujeres mayores, antes de adquirir su primera fábrica en Siberia en 1997 y "lanzar un imperio de snacks". A pesar de todo esto, desde 2010 reside en Australia, y su patrimonio personal se estima en 2.200 millones de euros.

Según los datos publicados en su plataforma web, recogidos por el diario italiano, se trata de "una empresa gigantesca", con un valor estimado de 500.000 millones de rublos (5 millones de euros). Se trata de uno de los principales fabricantes de aperitivos de Rusia.

El medio explica que la práctica de nacionalizar empresas es bastante común en Rusia, pero este caso podría constituir, "en esencia", una cuestión política. De acuerdo al diario británico The Telegraph, Shtengelov expresó su pesar por la invasión rusa de Ucrania. Además, según los medios de comunicación rusos, la fiscalía alega que extrajo beneficios de Rusia sin autorización.

Asimismo, y tal y como informan estos últimos medios, el padre del millonario ha realizado importantes donaciones al fondo de Defensa de Kiev y, aún más importante, fundó una unidad paramilitar para apoyar a las tropas ucranianas. Pero, "castigar disidentes no es nada nuevo para Moscú".

Por su parte, y mediante un comunicado, Shtengelov comunicó que había cumplido con todas las obligaciones fiscales en Rusia, habiendo pagado 140 millones de euros en impuestos. Además, también realizó importantes inversiones en la expansión de sus fábricas, creando así empleo para la población local. "Nuestro equipo espera sinceramente una resolución justa y equilibrada de la situación actual", escriben en el mensaje.