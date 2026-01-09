En chanclas y pantalón corto a 30 grados en pleno invierno: la pesadilla de un inquilino tras unas obras de aislamiento y calefacción

El año 2026 ha llegado con una gran bajada de temperaturas en gran parte de España. En Molina de Aragón (Guadalajara) han llegado a alcanzar 14 grados bajo cero durante esta semana.

Tampoco se han librado en Francia, donde un gran temporal de nieve ha desatado el caos en el país este miércoles, provocando suspensiones en vuelos y líneas de autobuses en París y atascos de hasta 950 kilómetros en la región de Île-de-France, según ha informado El País.

Sin embargo, en la ciudad francesa de Compiègne existe un edificio en el que unas obras de aislamiento y calefacción han provocado que los residentes vivan en sus casas en pleno verano, con temperaturas de 30 grados en las viviendas.

Uno de los afectados es Frédéric, de 50 años, quien (pese a que la temperatura en la calle era negativa) ha recibido en chanclas y pantalón corto al medio de comunicación francés Le Parisien, al que ha concedido una entrevista.

El hombre, que es inquilino del arrendador social Opac, ha lamentado que ante la alta temperatura existente en su vivienda "me veo obligado a abrir las ventanas y crear corrientes de aire para poder respirar correctamente".

"He tenido que poner un ventilador"

Ante esos 30 grados en el interior del inmueble, Frédéric ha subrayado que "después de abrir las ventanas, también he tenido que poner un ventilador". "Es el colmo, teniendo en cuenta las temperaturas que hace fuera, pero no tengo otra opción", ha añadido el inquilino.

En ese sentido, Frédéric ha contado que al abrir las ventanas, la temperatura de su vivienda "baja a 24 grados". El hombre ha asegurado que "no soy el único, he hablado con vecinos que tienen el mismo problema".

La calefacción funciona por el sistema de suelo radiante. "Pero como tengo pisos encima y debajo, hasta el techo está caliente", ha destacado el inquilino, que ha lamentado que como consecuencia de esta pesadilla "tengo los ojos secos, la garganta seca y me despierto con dolor de cabeza".

"Hay gente que está en la situación opuesta a la mía y tiembla de frío en casa, pero al menos pueden abrigarse, ponerse más capas de ropa. Yo voy en pantalones cortos y chanclas, no puedo quitarme nada más...", ha expresado Frédéric.

Las explicaciones del arrendador social

Desde el arrendador social han explicado que "se están llevando a cabo trabajos de demolición y rehabilitación de nuestros edificios, incluidos trabajos de aislamiento térmico. Resulta que los edificios aislados presentan una temperatura superior a la media".

El problema, según ha explicado el arrendador es que "el equilibrio de la red de calefacción presenta algunas dificultades", ya que "abastecen a varios edificios y la ausencia de válvulas de equilibrio en nuestros equipos no permite adaptar la temperatura en función de cada edificio".

No obstante, el arrendador espera que pronto las casas puedan volver a tener una temperatura normal.