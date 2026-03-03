Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Stefanie, empresaria, cobra 25€ de tarifa a los clientes que no compran nada: "Pasamos una hora asesorándolos"
Una medida que busca frenar el conocido “showrooming”.

Un cliente, pagando en la caja de un restaurante.Getty Images

Seguro que alguna vez has ido a un buffet libre de sushi y has llenado el plato con entusiasmo hasta que te han advertido de que te cobrarán lo que dejes sin comer… Una forma de poner precio al desperdicio. En Alemania, una empresaria ha decidido aplicar una lógica similar, pero no a la comida, sino al tiempo: si un cliente recibe asesoramiento personalizado durante casi una hora y luego no compra nada, deberá abonar una tarifa.

De esta forma, la propietaria Stefanie Kranz decidió plantar cara al fenómeno conocido como “showrooming” en sus comercios, el cual consiste en acudir a una tienda física para ver y probar un producto, pero terminar comprándolo más barato por Internet. Desde hace alrededor de dos años, la empresa familiar Schulranzen Kranz aplica una tarifa de consulta de 25 euros cuando un cliente solicita una asesoría extensa pero no efectúa la compra en el establecimiento.

Stefanie, que es propietaria de las tiendas de Bochum y Hagen, explica que la medida responde a un sentimiento de frustración. “Pasamos hasta una hora asesorando, y los clientes, al mismo tiempo, buscaban mochilas más baratas en Internet. Estábamos furiosos”, explicó en declaraciones recogidas por la emisora local WDR. Tras repetirse constantemente este tipo de situaciones, decidió implantar una tarifa por el asesoramiento personalizado.

El tiempo es muy valioso

El encuentro de asesoramiento suele durar entre 45 y 60 minutos, se puede reservar online y si el cliente compra al final, los 25 euros se descuentan íntegramente del precio. Para la empresaria, no se trata de penalizar a los clientes, sino de establecer una relación más justa entre el servicio ofrecido y la decisión final de compra en un contexto en el que la competencia digital presiona cada vez más al comercio tradicional.

La tarifa responde a un problema generalizado, ya que una encuesta reciente de YouGov, encargada por la Agencia de Prensa Alemana, refleja que aproximadamente un tercio de los compradores en Alemania ha acudido alguna vez a una tienda para informarse sobre el producto y después lo ha comprado online más barato. Un hábito cada vez más extendido que supone un desafío creciente para los comercios físicos que invierten tiempo y recursos en ofrecer un asesoramiento personalizado.

Este caso pone sobre la mesa un debate amplio sobre el equilibrio entre servicio presencial y precios online. Mientras la experiencia física y la atención especializada generan costes fijos, como el alquiler del local, el pago del personal o la posesión de stock; la competencia digital presiona los márgenes. Por ello, la decisión de Stefanie Kranz es una medida que busca poner en valor el tiempo y la dedicación del comercio cuando la venta no se materializa.

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

