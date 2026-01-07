Si eres friolero, no querrás estar donde el rojo del mapa: AEMET pronostica hasta -14ºC

Avisos meteorológicos de la AMET para este miércoles 7 de enero.

Melchor, Gaspar y Baltasar se marcharon hacia Oriente tiritando tras las gélidas temperaturas del Día de Reyes y el frío parece quedarse aún. Según el pronóstico del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este miércoles 7 de enero las temperaturas bajo cero de algunos puntos de España serán protagonistas.

Por segundo día consecutivo habrá frío intenso en el entorno de Molina de Aragón, en Guadalajara. De hecho, se espera que se pueda llegar hasta los -14°C en Parameras de Molina, donde la AEMET ha activado el nivel rojo de "peligro extraordinario".

También se marcarán mínimas de -6°C en Girona y Huesca y de -5°C en Ávila y Cuenca.

El frío ha hecho activar el aviso amarillo en varias comunidades. Debido a la nieve, en Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lleida, centro de Navarra y Álava. Por viento, en Huesca, Girona, Lleida, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Avisos meteorológicos de la AMET para este miércoles 7 de enero por horas y comunidades. AEMET

Peligro extraordinario por frío en Guadalajara

En la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) está este miércoles activado el nivel rojo con peligro extraordinario por frío extremo en la zona de Parameras de Molina ante temperaturas mínimas de hasta -14 grados hasta las 9:00.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó esta noche el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Adversos (Meteocam) para la provincia,por esa previsión de temperaturas gélidas en la zona, según informa EFE.

Posibilidad de nieve

La AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo y apunta a que es posible que se produzcan en la Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular.

También pronostica heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.

La cota de nieve tenderá a ir subiendo, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1.000-1.200. Sin embargo, podría nevar localmente en cotas de 300-500 en el centro norte peninsular.