En un país europeo buscan trabajadores para sus estaciones de esquí con urgencia: 3.000 euros al mes y alojamiento gratis

Austria busca urgentemente trabajadores. Mientras que en España el coste de la vida aumenta como la pólvora y las viviendas asequibles escasean, la industria turística en Austria está lidiando con una grave escasez de trabajadores cualificados. Sobre todo, y tal como informa el periódico alemán Fr, esta escasez se hace especialmente notable en los meses de invierno, con la llegada de la temporada de esquí.

De este modo, Austria está buscando personal de servicio para sus famosas estaciones de esquí de Carintia y Estiria a través de la plataforma EURES y el servicio estatal de empleo español (SEPE). Concretamente, las ofertas de empleo se concentran en las regiones de Spittal y Feldkirchen, al sur de ese país, donde la temporada de invierno comenzará en las próximas semanas. Buscan principalmente camareros y personal de bar para hoteles y restaurantes en las regiones montañosas.

Según publica el medio de comunicación, las actividades incluyen servir bebidas "como cerveza o café", así como servicio general en la industria de la restauración. Asimismo, los empleadores esperan "excelentes habilidades de comunicación, una actitud positiva, pensamiento práctico, capacidad para trabajar en equipo y habilidades en inglés en el nivel B1 o habilidades en el idioma alemán en el nivel A2".

Pero lo que más destaca de estas ofertas de empleo en la baja Austria, es el salario: 27.300 euros brutos anuales. Además, existe la posibilidad de un aumento salarial dependiendo de las cualificaciones y la experiencia profesional. "El alojamiento gratuito es proporcionado por la mayoría de los hoteles de la cadena Carintia".

Así, estas residencias ofrecen habitaciones individuales con baño privado, televisores por cable y acceso wifi. Según el anuncio de trabajo, algunas empresas incluso otorgaron a sus empleados descuentos para esquiar y otras actividades deportivas de invierno o el uso gratuito de instalaciones hoteleras como gimnasios y áreas de bienestar.

En cuanto al papeleo, y tal como reza la publicación, para los ciudadanos de la UE "no es complicado" trabajar en Austria, ya que "no se requiere un permiso especial de trabajo". Solo en el caso de una estancia de más de tres meses hay que solicitar un certificado de registro a las autoridades locales. No obstante, la mayoría de las ofertas de trabajo son temporales.

Según los datos del gobierno austriaco, recogidos por el medio de comunicación, en la temporada de invierno 2023/2024, una media de 42.857 empleados trabajaron en el sector turístico de El Tirol. De estos empleados, 28.000 procedían del extranjero, un aumento del 5%.