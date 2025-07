En una playa de Cádiz aparece una medusa de colosal tamaño que puede acabar descomponiéndose en la arena

Escena fascinante en una playa gaditana. Una gran medusa ha aparecido varada en la arena y ha sorprendido a los viandantes que se encontraban en el lugar. Las imágenes muestran al animal, con un "colosal tamaño", parcialmente enterrado en la orilla.

Según publica la revista Jara y Sedal, todo apunta a que se trata de un ejemplar de Rhizostoma pulmo, comúnmente conocida como medusa de barril. Estas especies tienen "un cuerpo gelatinoso" y "un diámetro que supera holgadamente los 60 centímetros". Se trata de "una de las más grandes que habita en el Mediterráneo", "puede alcanzar más de 90 centímetros de diámetro y superar los 30 kilogramos de peso".

De acuerdo a la información difundida, la medusa de barril es relativamente común en las costas españolas durante la primavera, cuando la temperatura del mar incrementa. Aunque su presencia puede impresionar, no se considera peligrosa. No obstante, su picadura "puede causar escozor y leves irritaciones", pero no es comparable a especies más urticantes.

Estas especies se alimentan de plancton y de pequeñas criaturas marinas, ya que "suelen vivir a cierta profundidad". "Su aparición en la orilla puede deberse a corrientes fuertes, mareas vivas o al final de su ciclo vital". "El animal puede morir en la arena, donde acaba descomponiéndose rápidamente por su alto contenido en agua", reza la publicación.

El Instituto Español de Oceanografía recuerda que "no se debe tocar una medusa aunque parezca inerte, ya que sus células urticantes pueden seguir activas durante horas, incluso días". "Lo ideal es avisar a los servicios de limpieza de playas o al 112".

Este no es el primer avistamiento de este tipo. En los últimos veranos, distintos medios se han hecho eco de apariciones similares en las playas andaluzas. En 2021, por ejemplo, un ejemplar de casi un metro fue grabado nadando cerca de la playa de El Palmar, y en 2023 otro fue localizado en la costa de Barbate, tal y como concluye la publicación.