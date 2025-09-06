En Reino Unido señalan el estado de esta popular ciudad costera española: "Sin higiene básica"

El diario británico Express ha denunciado en un artículo la situación que afronta el paseo marítimo de Palma de Mallorca, el cual se encuentra repleto de "desechos humanos", tal y como también denuncia desde una asociación de residentes de la zona en un video gráfico. "No hay higiene básica", afirman.

Según critican desde la misma, todos los días se despiertan con desechos humanos en el paseo marítimo de su ciudad, motivo por el que reclaman instalar más baños públicos en la zona, una mayor presencia de las autoridades y la obligación de que los locales permitan utilizar los baños a aquellos que lo necesiten o reclamen.

"Es realmente la pura realidad. Todas las mañanas sales y te encuentras con este desastre en una de las zonas más importantes de Palma", afirmó una persona en las redes sociales. "Hay mucha seguridad, mucha vigilancia, mucha limpieza y regulación en el horario de los negocios de la zona que abren tarde y temprano en la mañana", comentó otro.

"¿Hasta dónde quieren que lleguemos con nuestra paciencia?", cuestionó en un mensaje otro usuario. "La maleza es muy alta en los nuevos jardines y está llena de botellas, latas, papel, plásticos, etc", comentó un cuarto.

Cabe destacar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ordenó el pasado febrero a la empresa municipal de limpieza EMAYA que limpiase las calles de la ciudad, una medida que se valoró de forma positiva por sus vecinos y que estaba previsto que durase, como mínimo, hasta junio.