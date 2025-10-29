Encuentran un mensaje centenario en una botella, es de dos soldados y su mensaje impacta en sus descendientes

Aunque la Primera Guerra Mundial se desarrolló hace más de un siglo (entre 1914 y 1918), aún continúan encontrándose objetos relacionados con ese conflicto armado que cambió la historia.

Recientemente se ha descubierto en la costa australiana un mensaje centenario introducido en una botella que ha resultado ser cartas en las que dos soldados narraban su viaje a Europa con motivo de la guerra.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, la familia Brown encontró la botella de cristal a comienzos de octubre cuando se encontraban dando un paseo por Wharton Beach, en Australia Occidental.

Lo que había dentro de la botella eran dos cartas de Malcolm Neville y William Harley, dos soldados australianos que se dirigían al viejo continente durante la Primera Guerra Mundial. En concreto, las misivas fueron escritas el 15 de agosto de 1916 mientras que viajaban en el buque de transporte de tropas HMAT A70 Ballarat.

Neville, en su carta, le explicaba a su madre que lo estaba pasando "muy bien" y que la comida a bordo era buena, "excepto por una comida que tuvimos que tirar al mar". Por su parte, el soldado Harley le deseó al receptor de su carta que estuviera "tan bien como nosotros ahora".

Por increíble que pueda parecer, la botella de cristal había permanecido enterrada en la arena durante más de 100 años y salió a la superficie este mes de octubre debido al fuerte oleaje que azotó Wharton Beach. Y eso no es lo único sorprendente. Pese a que ha transcurrido más de un siglo desde que las cartas se escribieron, el papel aún era legible.

La familia que halló las cartas investigó y logró informar a las familias de los dos soldados australianos. De esa forma, se ha podido conocer que Malcolm Neville murió en combate en 1917 y que William Harley sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y acabó falleciendo en 1934 debido a las secuelas que le dejaron una intoxicación por gas sufrida durante el conflicto armado.