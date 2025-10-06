Encuentra un mensaje en una botella de hace 18 años, los investigadores lo descifran y localizan al autor: "Pensé que se quedaría en el mar para siempre"

Hace siete años, Malte Bayer se topó con un objeto inusual mienras paesaba por la playa de Hörnum, en la isla de Sylt, al norte de Alemania. Como si fuese una película, se topó con una botella que contenía un mensaje en su interior. Entonces, sin embargo, solo pudo descifrar una palabra: "Inglaterra". El resto del mensaje era ilegible. Ahora, sin embargo, la historia ha dado un giro.

Bayer decidió entonces llevarse la botella a su casa de vacaciones, donde ha permanecido todo este tiempo. El medio Tagesschau ha informado de que hace alrededor de un mes la volvió a encontrar. "Solo quería ver si la nota se había desvanecido entretanto", señaló, pero ahí seguía el mensaje, aunque aún no era capaz de leerlo.

Entonces se le ocurrió probar suerte con la inteligencia artificial (IA), una herramienta con la que trabaja normalmente en su agencia de marketing. Pero tras probar varios programas esto solo le condujo por pistas falsas. Por ello, decidió hacer pública la carta. Los periodistas de NDR se pusieron a investigar también analizando la carta mediante diferentes programas y obtuvieron diferentes resultados.

Según concluyeron, el remitente podría llamarse Maddy o Addy y obtuvieron una dirección que parecía "relavitamente segura": Eastern Avenue en Reading, Inglaterra. Desde NDR se pusieron en contacto con ARD-Studio en Londres, quienes con las pruebas buscaron diversas direcciones. Esto, junto a la movilización de la gente en redes sociales ayudaron, finalmente, a localizar al remitente.

Se trataba de Adam Tyndall, quien lanzó la botella al océanos Atlántico durante unas vacaciones familiares en el pueblo francés de Agon-Coutainville cuando tenía once años. Ahora,18 años después, declaró que "en ese momento" pensó "que se quedaría en el mar para siempre". Tyndall y Bayer se han conocido finalmente y hablado a través de Internet y su deseo es seguir en contacto.