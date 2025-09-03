Escándalo con el anuncio surrealista que ofrece una habitación-lavabo con litera por 400 euros en Barcelona

Las graves dificultades para acceder a una vivienda en España están siendo aprovechadas por algunos individuos para alquilar espacios que no cuentan con las condiciones mínimas para poder vivir.

Un ejemplo de ello es un anuncio surrealista que ha sido publicado en el portal inmobiliario Idealista. En el mismo se ofrecía una habitación en el Ensanche de Barcelona a un precio de 400 euros al mes.

La cifra, teniendo en cuenta que hablamos de una gran ciudad y que el inmueble se encuentra ubicado en zona céntrica, no es desorbitada. El problema es que hablar de habitación es demasiado generoso.

Lo que se ofrecía (el anuncio ha sido eliminado del portal inmobiliario unas horas después de publicarse) a cambio de esos 400 euros mensuales era una especie de habitación-lavabo con litera.

Tal y como recoge RAC1, en las fotos que acompañaban al anuncio podía observarse una litera justo delante del fregadero y del inodoro. La cama llevaba un escritorio incorporado en la parte de abajo, y escondida detrás de un pladur podía intuirse una ducha.

Es decir, la supuesta habitación era en realidad un aseo totalmente equipado al que se le había añadido una cama y un escritorio.