Encuentra un "magnífico piso" en venta en Madrid y cada detalle asusta más que el anterior

A estas alturas hablar del problema de la vivienda suena hasta a repetitivo. El encarecimiento sin freno de la vida, y con ella de los pisos, sumado a la poca oferta y a la mucha especulación han hecho para muchos imposible comprar una casa. De alquilar ni hablemos, todo sea dicho.

La crisis de la vivienda hace que los anuncios inmobiliarios sean, en realidad, una colección de malas noticias. Ofertas inasumibles, condiciones deplorables o, directamente, falsedades que obligan a descartar los a priori "chollos".

Uno de ellos se anuncia en Idealista bajo el reclamo "magnifico piso" en Madrid. En concreto, en la zona de Acacias, entre Madrid Río y Atocha, una zona en boga... y en alza en cuanto a precios.

El anuncio tiene mucha miga. Porque el "magnifico piso" es, en realidad, un estudio de 13 metros cuadrados al 'módico' precio de 120.000 euros. Y, de paso avisan, es para reformar.

El anuncio lo ha compartido la cuenta de X Líos de Vecinos, célebre por compartir el día a día de infinidad de comunidades de propietarios. Sus mensajes suelen ser virales y generar mucho debate. Aquí, en cambio, no hay demasiada disparidad de opiniones.

Todos coinciden en lo horroroso de la 'oferta', por un piso considerado para muchos como un "zulo" que necesita una reforma integral. Eso sí, al menos el anuncio reconoce que la vivienda es para reformar, al mostrarla apenas con las tomas de luz y poco más.

Los comentarios de respuesta a Líos de Vecinos dan para mucho: