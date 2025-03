España se convierte en espejo de Europa en la lucha contra exparejas violentas gracias a este dispositivo

Una encuesta realizada por YouGov (por encargo de dpa) ha desvelado que en Europa, concretamente en Alemania, las tobilleras electrónicas que ya se usan en España para proteger a las mujeres de las parejas y exparejas violentas cuentan con gran aceptación.

En concreto, un 66% de los alemanes encuestados consideran que es una buena idea utilizar pulseras electrónicas en el tobillo para prevenir la violencia letal por parte de parejas y exparejas.

Por el contrario, el 22% de los participantes afirmó no considerar adecuada la mencionada medida. Por su parte, el 12% del total de 2.144 encuestados no se atrevió a pronunciarse sobre si sería conveniente o no imponer esas tobilleras electrónicas en Alemania.

En ese sentido, un dato importante que deja la encuesta realizada en el citado país europeo es que el apoyo a las pulseras electrónicas en el tobillo es prácticamente igual entre hombres y mujeres.

Además, según la misma encuesta de YouGov, un 62% cree que las mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir violencia machista en Alemania no están lo suficientemente protegidas.