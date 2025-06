España mira de reojo la nueva multa por una de las malas prácticas más habituales en los aviones

En un vuelo de avión siempre se producen algunas situaciones que, aunque no están del todo permitido, se ignoran o no son sancionadas porque se entienden que no ponen en riesgo a los viajeros ni a la tripulación. Sin embargo, algunos de estos comportamientos van a comenzar a sancionarse de forma significativa en Turquía.

Así lo ha anunciado la autoridad de aviación civil del país otomano. Según explican, la práctica o mala costumbre que la mayoría de los pasajeros tiene de levantarse justo cuando el avión ha aterrizado será sancionada con una multa de 70 dólares.

Tal y como explicaron los reguladores, cualquier pasajero de cualquier aerolínea que viaje a Turquía no podrá ponerse de pie antes de que la señal del cinturón de seguridad se apague tras el aterrizaje.

La medida la tomaron las autoridades después de múltiples quejas por parte de los pasajeros, algo que les obligó a tomar cartas en el asunto, y anunciar esta medida que entrará en vigor este mes de junio.

Para evitar que el resto de pasajeros tenga que experimentar un momento incómodo de este tipo, las aerolíneas deben anunciar durante el vuelo a los pasajeros que mantengan sus cinturones de seguridad abrochados hasta que se apague la luz que llevan y no se levanten a abrir los compartimentos del equipaje para coger sus maletas o mochilas

La autoridad advirtió que hubo un "grave aumento" de este tipo de incidentes, con muchas quejas sobre pasajeros que agarraban el equipaje de mano antes de que su avión estuviera estacionado.

La decisión ha sido tomada después de que miles de personas se quejaran de este tipo de prácticas y más teniendo en cuenta que Turquía recibe millones de turistas al año. En el caso de que los viajeros no cumplan con lo que se les ha anunciado por megafonía, podrán ser reportados a la autoridad.

La primera en cumplir la nueva normativa y dar ejemplo ha sido Turkish Airlines, aerolínea nacional, según informó Euronews. El mensaje es el siguiente: "Los pasajeros que no cumplan con las normas serán reportados a la Dirección General de Aviación Civil mediante un Informe de Pasajeros Disruptivos, y se les impondrá una multa administrativa de acuerdo con la normativa legal aplicable".

Esta decisión podría ser adoptada por más países, ya que puede considerarse como un antes y un después en este tipo de costumbres que pueden generar incomodidad y molestia en el resto de pasajeros. España, entre los países que estarían estudiando esta medida.

