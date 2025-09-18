Esparce esto en tu jardín en septiembre y en 2026 estarás recogiendo cubos y cubos de fresas jugosas y grandes

Una cosecha abundante de fresas gracias al uso de un sólo producto: la avena. Muchos no lo saben, pero esta planta constituye una forma sencilla de aumentar el rendimiento y la calidad de las fresas. Lo más importante: no perder el tiempo.

Tal y como se explica en el diario lituano Vakary Ekspresas, el rociamiento de esta sustancia se debe hacer "sólo una vez" en el mes de septiembre. "Si no le da pereza", es posible que se obtenga el resultado en primavera, "incluso más que con superplántulas y superfertilizantes", asegura un experto en declaraciones al medio.

En sus declaraciones, apunta que "por cien metros cuadrados, rocio alrededor de 1,5 kilogramos de avena". "Para que la siembra sea uniforme, simplemente esparzo las semillas de avena por el suelo", señala. Después, la cubre con tierra y "riego todo bien y me olvido por completo, no continúo fertilizando. Dejo que se congelen en invierno, y en la primavera la avena forma una capa uniforme", asegura. De este modo, la tierra queda húmeda y se calienta mejor cuando suben las temperaturas, ya que "no hay necesidad de fertilizantes". "Todo ya está en el suelo, y las frutas se vuelven grandes, jugosas y dulces".

Según la revista AD, la avena como fertilizante es "un gran remedio para que tus plantas se mantengan sanas". Como "poderoso" alimento, contiene "números nutrientes" que "son los encargados de mantenernos saludables, pues posee altos niveles proteicos, fibra dietética, vitaminas y minerales, además de controlar el colesterol y el azúcar en sangre". Brinda propiedades antioxidantes, mejora la digestión, ayuda a sentirse saciado y fortalece los tejidos del organismo.

Pero, "nosotros no somos los únicos beneficiados". El fertilizante de avena transmitirá los nutrientes y minerales de dicho alimento a tus plantas y durante el proceso las ayudará a agilizar su proceso de floración gracias a su contenido de potasio, calcio y fósforo. "Así como a nosotros nos ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes, hará lo mismo con las raíces de tus pequeñas", tal y como reza la publicación.