Estafan 300.000 euros a un empresario con 480 de obras de arte falsas en vez de los lingotes de oro que había pedido

Según ha informado el medio griego EPT News, un propietario de una firma de contabilidad desembolsó 300.000 euros a dos hombres a cambio de unos lingotes de oro. El empresario se percató que dichos metales preciosos eran falsos, al pedir la devolución del dinero los dos sujetos se negaron, sin embargo le hicieron entrega de unos cuadros para compensar la transacción monetaria realizada con anterioridad.

Después de que la victima denunció lo ocurrido, los dos ciudadanos griegos de 42 y 57 años fueron detenidos el pasado martes 25 de noviembre por los agentes de la Dirección de Crimen Organizado. Tras la realización de un operativo del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural y Antigüedades de la Subdirección de Lucha contra la Trata de Personas y Bienes se incautaron en los domicilios de los implicados: 481 obras de arte, 4 pistolas y -6- cargadores, 370 cartuchos de varios calibres, 5 estuches de pistola y 2 teléfonos móviles, una grabadora y un monitor con tarjeta de memoria.

Luego de la examinación por parte de un experto, se ha dictaminado que en su gran mayoría los cuadros son falsos. Entre ellos se encuentran monumentos del patrimonio nacional moderno elaborados por un reconocido pintor griego.

'Tips' para detectar un cuadro falso

La falsificación de obras es una problemática que afecta tanto a los amantes del arte cómo también a los propios pintores. Por ello es sumamente útil conocer algunos aspectos básicos a la hora de determinar si un cuadro es auténtico o fraudulento. Según el medio británico, BBC, los pigmentos, la historia de la obra, la precisión del trazo y la biografía del autor son elementos que se deben tener presentes para diferenciar una pieza artística original de una engañosa.