Expertos animan a poner un trozo de alfombra en el jardín ahora para que luzca precioso en primavera

El otoño es la época perfecta para preparar el jardín para los meses más fríos, y el National Trust del Reino Unido ofrece un consejo que a muchos podría resultarles extraño. En concreto, sus expertos piden a los ciudadanos que tengan huertos de hortalizas o parterres con flores en sus jardines o huertos urbanos coloquen un trozo de alfombra en su jardín ahora. A primera vista, esta curiosa idea tiene un propósito claro: garantizar que sus parterres estén en las mejores condiciones en primavera. Si le sobra alfombra, ahora es el momento de usarla en su jardín, según publica Express.

Dejar los parterres vacíos y expuestos durante el invierno no es bueno para la salud del suelo. Recomendamos cubrir con mantillo los parterres vacíos de hortalizas y flores para protegerlos, afirmó el National Trust.

Y hay una razón para usar precisamente este llamado mantillo. Se trata de una capa de material suelto que se coloca sobre la tierra desnuda en bancales o macetas. Su función es múltiple: ayuda a retener la humedad, previene el crecimiento de malezas, mejora la calidad del suelo y protege las raíces de las heladas. Además, el mantillo organiza visualmente los bancales y les da una apariencia más ordenada.

Hay que evitar, además, cavar el suelo. Los materiales más comunes para el acolchado son compost de jardín, virutas de madera, estiércol y hojas. Los expertos recomiendan aplicar una capa de entre cinco y siete centímetros de grosor (aproximadamente de cinco a siete centímetros), dejando espacio alrededor de los tallos leñosos de las plantas.

Finalmente, si el lecho ya está cubierto de maleza, los expertos aconsejan no arrancarla aún. "En este caso, se puede cubrir con una capa de cartón o un trozo de alfombra de lana y dejar que la maleza se descomponga hasta la primavera, cuando la tierra estará lista para la siembra. Si es posible, evite excavar la tierra, ya que esto altera su estructura y los organismos que la habitan", añadió el National Trust.

Aunque este consejo puede parece inusual, estos expertos dicen que vale la pena intentarlo ahora, mientras las temperaturas aún no sean demasiado bajas. Así que conviene darse prisa antes de que el suelo empiece a sufrir.