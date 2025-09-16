Expertos en gestión de viajes desmienten el gran mito para ahorrar en vuelos

Diversas teorías han circulado durante años sobre el día ideal para reservar un vuelo. El mito dice que hacerlo lunes o martes garantizaba ahorrar dinero. Sin embargo, la realidad es muy diferente. De acuerdo con datos de Google Flights citados por Travel + Leisure, "ningún día de la semana para reservar es significativamente más barato que los demás"."ningún día de la semana para reservar es significativamente más barato que los demás".

James Byers, gerente de producto de Búsqueda de Google, explica a la revista que "es importante saber que no se ahorra mucho dinero reservando un día específico de la semana". Aunque los precios varían, la diferencia es mínima: "el domingo suele ser el día más caro, el martes es más barato, pero la diferencia es de tan solo un 1,3%".

La clave, entonces, no está en el calendario semanal sino en la anticipación. Google recomienda reservar con 39 días de antelación para vuelos nacionales y al menos 49 días para internacionales. Esto depende también del destino. Un viaje a Europa suele resultar más económico si se compra 48 o más días antes, mientras que los vuelos a México o el Caribe alcanzan mejores precios alrededor de 50 días previos a la salida.

En cuanto a las últimas festividades del año, la recomendación es reservar con 35 días de margen para viajar en Acción de Gracias, y con 51 días para los vuelos navideños.

Otros factores que influyen

Aunque el día en que se realiza la reserva no influye mucho en el precio, sí hay diferencias significativas en los días de vuelo. Google señala que volar entre lunes y miércoles puede resultar hasta un 13 % más económico que hacerlo durante el fin de semana.

El dinamismo de los precios también es un factor clave. "Los precios de los vuelos cambian y se actualizan constantemente entre diferentes proveedores de datos, incluso segundo a segundo", explica Sophia Lin, directora de gestión de productos de viajes de Google. "Cada día, nuestros sistemas calculan una enorme cantidad de posibles combinaciones de billetes para viajes alrededor del mundo", añade.

Además de la antelación, hay otros trucos para ahorrar, como considerar adquirir vuelos con escalas. Google afirma que esto permite reducir el costo en un 22% de media respecto a los directos. Por último, la compañía recomienda activar las alertas de precios en Google Flights, una herramienta que avisa a los usuarios cuando las tarifas bajan y facilita aprovechar las mejores oportunidades.