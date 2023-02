Los familiares de los muertos en las residencias se declaran "decepcionados" con la Fiscalía

"Decepción", "agridulce", "igual que entramos". Esas son las palabras con las que los familiares de los muertos en las residencias durante la pandemia definen la reunión que han tenido esta mañana con la el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para reclamar que se reabran las causas archivadas. Aproximadamente 35.000 personas fallecieron durante la epidemia en las residencias de mayores.

"Salgo igual que he entrado", confirma Mercedes Huertas de Marea de Residencias, que perdió a su padre, Juan Huertas Mateos, en conversación telefónica con El HuffPost. El Ministerio Fiscal ha tardado ocho meses en reunirse con las plataformas de familiares, una espera que, sin embargo, se ha saldado con palabras de compromiso que caen en saco roto para aquellos que exigen que se siga investigando lo que ocurrió en las residencias.

"Nos han dado una recopilación de lo que han ido haciendo los tribunales de las distintas comunidades autónomas, pero nosotros queremos que todo lo que esté archivado o desestimado que lo retomen", prosigue Huertas, que detalla que hay 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 que se han archivado. De estos últimos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal y 31 autos de archivo han sido recurridos.

Un abismo de dolor y amor: las vidas que acabaron en las residencias de Madrid Más de 7.000 personas murieron por covid sin ser atendidas en la comunidad. Detrás de las grandes cifras hay nombres, apellidos e historias.

"No nos están tomando en serio"

La Fiscalía ya reclamó todas las investigaciones y que los familiares de las víctimas fueran atendidas por la Justicia. Sin embargo, la sensación de estos últimos es que todo avanza muy despacio. "Todo va muy lento, en algunos casos de familiares que han ido a declarar el fiscal no se ha presentado... No nos están tomando en serio, es como si la vida de nuestros familiares no interesara a nadie", lamenta Huertas.

García Ortiz se ha comprometido a mantener más encuentros en el futuro para seguir informando a las distintas organizaciones sobre cómo se desarrollan las actuaciones de la Fiscalía y atender sus propuestas. También ha matizado, según la Agencia EFE, que más allá de las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de las actuaciones en las residencias durante la pandemia, lo que ha quedado meridianamente claro es la necesidad de revisar las condiciones en las que se encuentran estos centros. Una apreciación que Huertas y las plataformas agradecen, pero que sabe a poco.

Dos vías para que no se deje de investigar

Huertas aclara que la reunión de hoy se circunscribía a la petición que han hecho los familiares para que las querellas archivadas y desestimadas sean reabiertas y se tome declaración a los familiares, que es lo que ha desembocado este miércoles en una "decepción". "Queremos que llamen a las familias, ¿por qué archivan algo sin su testimonio?", concluye Huertas.

Por otro lado, la Plataforma Verdad y Justicia, que actúa en la Comunidad de Madrid y no a escala estatal, tendría como objetivo la apertura de una "comisión cívica ciudadana", explica Huertas, para que se juzgue a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como responsable de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, que presuntamente negaron la asistencia sanitaria en materia de derivaciones hospitalarias a miles de residentes.

Un extremo que también ha denunciado el que fuera Consejero de Políticas Sociales del gobierno madrileño, Alberto Reyero, y que plasmó en su libro Morirán de forma indigna.

209.000 firmas para una "investigación exahustiva"

Además de reunirse, los familiares han entregado al fiscal 209.000 firmas para exigir una "investigación exahustiva" y la reparación y atención a las familias afectadas. Las rúbricas fueron recopiladas por el periodista Manuel Rico y Fernando Flores, así como por Amnistía Internacional, otra de las organizaciones que ha denunciado la situación que se vivió en los centros residenciales.

Por contra, una cosa es la sensación que ha dejado la reunión de este miércoles y otra cosa es el empeño. Huertas afirma que aún no tiene confianza suficiente en el sistema y que no piensa darse por vencido: "Estoy cansada porque han sido unos días muy tensos, pero no me fío de ellos, y no vamos a dejar de luchar y de ponerles la cara colorada".