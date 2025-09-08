'Financial Times' avisa al mundo sobre el proyecto prácticamente faraónico de este millonario en el centro de Polonia

En Polonia se está gestando un proyecto que promete no dejar indiferente a nadie por parte de Roman Karkosik, una de las personas más ricas del país. Se trata del monumento dedicado a la Virgen María más alto de Europa.

En concreto, la estatua de la Virgen María se construirá en el pueblo de Konotopie (una localidad próxima a la ciudad de Toruń) y contará con una altura de nada más y nada menos que 55 metros.

La idea ha llamado la atención incluso de uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, el Financial Times, que ha destacado especialmente la ubicación en la que se va a situar.

"La estatua de la Virgen María más alta de Europa se está construyendo en medio de los campos de trigo del centro de Polonia, un proyecto gigantesco, casi faraónico, en una zona rural. Su patrocinador multimillonario y el párroco local no consideran que esta ubicación sea inadecuada, sino una expresión de fe", se señala en el mencionado medio.

En ese sentido, el sacerdote Marek Mrówczyński, en declaraciones al Financial Times, ha destacado que "este es el verdadero centro de Polonia, el lugar donde late el corazón de nuestro país".

Roman Karkosik, quien ha encargado la construcción del monumento, es un empresario conocido por fundar conglomerado Boryszew, un grupo industrial que da empleo a 9.000 trabajadores en sectores que van desde la automoción y la química hasta la siderurgia.

Respecto a cómo se está levantando la gigantesca estatua de la Virgen María que presidirá los cielos de Konotopie, el Financial Times ha explicado que se están utilizando dos grúas gigantes.

La finalización de la construcción del monumento está prevista para el próximo 15 de agosto, la fecha en la que precisamente se celebra la festividad de la Asunción de la Virgen María.