Francisco, jubilado, a los jóvenes sobre el precio de la vivienda: "El primer piso que me compré ganaba 1.800 pesetas y pagaba 800 de letra"

Unas declaraciones que se han hecho polémicas. Han ocurrido en la cadena televisiva La Sexta, cuando un jubilado ha querido exponer su opinión sobre la situación de los jóvenes y el precio de la vivienda. "Yo quería decir una cosa", ha introducido, en este caso, Francisco, el pensionista en cuestión. "Cuando me compré mi primer piso, ganaba 1.800 pesetas y pagaba 800 de letra, que firmé una cantidad de papeles enorme". En aquella época, asegura que "no te daban créditos ni nada". "Eran letras". A todo este precio asegura que hay que añadirle gastos de vida como la luz, el agua o la comunidad.

"Lo que hay es que sacrificarse", reitera, "¿Qué me costó a mí? Pues estar cuatro años sin salir ni un solo domingo, ni un solo sábado, ni un solo día. Porque no podía, no tenía dinero", cuenta, claramente indignado. Francisco respondió así a los jóvenes que se quejaban en el programa laSexta Xplica por los altos precios de la vivienda.

Según los datos extraídos del informe Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025, publicado por la plataforma Fotocasa, y recogidos por el diario español Abc, el porcentaje de propietarios de entre 25 y 34 años se ha derrumbado al 32%. En el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años, solo un 22% son propietarios (11% únicos y 13% copropietarios). Las conclusiones del estudio: entre los principales motivos "la falta de ahorro y el precio de las viviendas disponibles en el mercado".

Un caso bien distinto

El caso de Francisco choca de frente con el de José Pérez, un jubilado de 79 años que se ha visto obligado a compartir piso. De hecho, al valenciano no le ha quedado otra. Así lo explicó hace unos días en el programa de la cadena de televisión Antena 3, Y Ahora Sonsoles. "Cobro 600 euros al mes, por lo que difícilmente podría vivir solo y únicamente puedo pagarme una habitación, en la que estoy ahora, por 240 euros", asegura.

De este modo, José comparte piso con otras tres personas, otro hombre y dos mujeres, en un modesto inmueble valenciano. "Cada uno aporta según sus posibilidades", contó. Ninguno de los cuatro inquilinos percibe la misma pensión ni los mismos ingresos, pero todos afrontan el mismo obstáculo: el precio de la vida ha crecido mucho más deprisa que sus jubilaciones.

Los datos del portal Idealista, que ha publicado a su vez el blog Vandal, refuerzan esa impresión: el alquiler medio en la capital valenciana supera los 13 euros por metro cuadrado, una cifra inasumible para buena parte de los jubilados con pensiones mínimas.