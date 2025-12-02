Gabi, lituana en España: "Mi primer trabajo en España me pagó 1.000 euros al mes, pero fui más feliz que nunca"

La escena es universal: el vértigo de dejar tu país, la maleta llena de dudas y ese runrún de si vas a encajar o acabar hablando con las paredes. Pero luego aparece alguien como Gabi, lituana, veinteañera y con más entusiasmo que nóminas, que desmonta el drama con una naturalidad pasmosa. Su historia en España no solo desafía el tópico del emigrante sufrido; también recuerda por qué tanta gente se empeña en quedarse pese a los sueldos que dan ganas de echarse a llorar o a reír, según el día.

La creadora @thelithuanianabroad lo ha contado en TikTok sin rodeos. “Mi primer trabajo en España me pagó poco más de 1.000€ al mes. ¿Te parece mucho? Probablemente no, pero honestamente, fui más feliz que nunca. Tenía 20 años y vivía en el extranjero, por fin independiente y todo era emocionante para mí”. Lo suelta y continúa con un clásico que escucha cada vez que alguien se entera de que eligió España: “Pero la gente normalmente me dice: ‘España tiene salarios muy bajos, ¿cómo vives allí?’. Y en parte tienen razón, porque mi sueldo podría ser mucho mayor viviendo en Alemania”.

Gabi no quiere lírica, solo claridad. Y lo deja así, sin azúcar: “Pero hay algo que la mayoría no entiende: no me mudé a España por el dinero, me mudé porque me enamoré de la calidad de vida”. A partir de ahí, despliega su lista de razones, que suenan mucho a eso que en España se resume con un encogimiento de hombros y un “hombre, pues porque se está bien”. “Me encanta estar en la calle y me encanta lo espontánea y social que es la gente allí. La gente no habla lo suficiente sobre la seguridad que hay en España”.

Luego llega lo inevitable: la comida. “Y, por supuesto, la comida española es increíble”. Pero lo que de verdad la ha desarmado no son las croquetas, sino el ambiente: “¿Qué me ha sorprendido de verdad en España? El sentido de pertenencia a una comunidad que tienen, me ha hecho tener menos miedo a hacerme mayor, aquí incluso las personas mayores tienen un estilo de vida activo y son felices”.

La conclusión resume todo lo que quiere decir: “No escojo salarios altos o un currículum perfecto, me importa una vida plena y eso es exactamente lo que he encontrado en España”. Gabi lo contó en un vídeo y, sin pretenderlo, dejó caer la pregunta más incómoda del debate laboral: ¿cuánto vale un sueldo cuando la vida se siente mejor en otra parte?