Gabi, lituana en España: "Mi primer trabajo en España me pagó 1.000 euros al mes, pero fui más feliz que nunca"
Una joven cuenta en TikTok cómo un sueldo modesto no evitó que encontrase en su mudanza un tip de vida en el que encaja y la sensación de comunidad que no tuvo.
La escena es universal: el vértigo de dejar tu país, la maleta llena de dudas y ese runrún de si vas a encajar o acabar hablando con las paredes. Pero luego aparece alguien como Gabi, lituana, veinteañera y con más entusiasmo que nóminas, que desmonta el drama con una naturalidad pasmosa. Su historia en España no solo desafía el tópico del emigrante sufrido; también recuerda por qué tanta gente se empeña en quedarse pese a los sueldos que dan ganas de echarse a llorar o a reír, según el día.
La creadora @thelithuanianabroad lo ha contado en TikTok sin rodeos. “Mi primer trabajo en España me pagó poco más de 1.000€ al mes. ¿Te parece mucho? Probablemente no, pero honestamente, fui más feliz que nunca. Tenía 20 años y vivía en el extranjero, por fin independiente y todo era emocionante para mí”. Lo suelta y continúa con un clásico que escucha cada vez que alguien se entera de que eligió España: “Pero la gente normalmente me dice: ‘España tiene salarios muy bajos, ¿cómo vives allí?’. Y en parte tienen razón, porque mi sueldo podría ser mucho mayor viviendo en Alemania”.
Gabi no quiere lírica, solo claridad. Y lo deja así, sin azúcar: “Pero hay algo que la mayoría no entiende: no me mudé a España por el dinero, me mudé porque me enamoré de la calidad de vida”. A partir de ahí, despliega su lista de razones, que suenan mucho a eso que en España se resume con un encogimiento de hombros y un “hombre, pues porque se está bien”. “Me encanta estar en la calle y me encanta lo espontánea y social que es la gente allí. La gente no habla lo suficiente sobre la seguridad que hay en España”.
Luego llega lo inevitable: la comida. “Y, por supuesto, la comida española es increíble”. Pero lo que de verdad la ha desarmado no son las croquetas, sino el ambiente: “¿Qué me ha sorprendido de verdad en España? El sentido de pertenencia a una comunidad que tienen, me ha hecho tener menos miedo a hacerme mayor, aquí incluso las personas mayores tienen un estilo de vida activo y son felices”.
La conclusión resume todo lo que quiere decir: “No escojo salarios altos o un currículum perfecto, me importa una vida plena y eso es exactamente lo que he encontrado en España”. Gabi lo contó en un vídeo y, sin pretenderlo, dejó caer la pregunta más incómoda del debate laboral: ¿cuánto vale un sueldo cuando la vida se siente mejor en otra parte?