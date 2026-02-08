Nadie vio venir el dardo de María José Campanario a Ayuso tras las críticas del cardiólogo Aurelio Rojas a la renovación de 'La Revuelta'

María José Campanario, odontóloga de profesión, ha sorprendido a todo el mundo al reaccionar al comentado vídeo que el cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado en Instagram, cargando contra la renovación millonaria de La Revuelta y la falta de inversión para la investigación de Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas.

Con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, el especialista ha querido grabar un vídeo en el que ha denunciado lo sucedido. "Mirad, no me gusta hacer este tipo de vídeos. Pero es que hoy precisamente, en el Día Mundial contra el Cáncer, pues entras en las noticias y te encuentras estas dos noticias (la falta de fondos de Barbacid y la renovación de La Revuelta)", ha expuesto.

"Y es que, a mí personalmente, como médico que vive en España, pues no sólo que me indigna, sino que me hierve la sangre", ha señalado en el vídeo, antes de cuestionar la situación.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha señalado que no quería "politizar esto", pero no entiende como "en el año en el que nuestro país recauda la mayor cantidad de impuestos, nuestro dinero, cuando conseguimos uno de los mayores descubrimientos en uno de los peores cánceres que hay, pues no se dedique adecuadamente a esto".

"Y tengamos que movernos el resto de personas, para darle dinero a este hombre en una fundación", ha expuesto, antes de resaltar que, "¿en qué país estamos?". "Y luego defienden que este país va en busca del progreso, que es progresista. Pues mira, mi idea del progreso es algo diferente, será que soy raro", ha recriminado.

El 'palo' de Campanario a Ayuso

Lo que nadie se esperaba, ni por asomo, es que María José Campanario terminaría respondiendo al vídeo y, en un segundo mensaje, acabaría dejándole un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Primero, ha mostrado su enfado en un comentario a la publicación. "Pues para no querer politizar… habrá que recordar quiénes fueron los que más recortaron en financiación para investigación! Ya está bien de falacias de falso paralelismo", ha señalado.

Y aunque parecía que la cosa había quedado ahí, María José Campanario ha terminado respondiendo a una segunda usuaria que también criticaba la renovación millonaria de La Revuelta. "Mira, con los 150 millones que costó el Zendal, se tendría de sobra. Venga, va", ha replicado ella.

"La demagogia barata a la gente ya no les cuela"

No ha sido lo único que ha dicho. En un mensaje en otra red social, María José Campanario ha salido en defensa de la renovación del programa de David Broncano. "Está rulando por redes que se dé dinero de nuestros impuestos para un programa de televisión y no para Mariano Barbacid, el médico que ha conseguido la regresión del cáncer de páncreas en ratones y que necesita 30 millones para poder continuar con su investigación en humanos", ha explicado.

Campanario ha señalado que "esto no es más que demagogia barata y una falacia de falso paralelismo". "Llamadme rara, pero en este país se sabe perfectamente quiénes redujeron los presupuestos para investigación científica", ha expuesto.

También ha reiterado que los otros, creo que unos 150, que se gastaron en el Zendal para que haya quedado como nave para almacenaje. Por poner algunos ejemplos, que hay bastantes más. Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero la demagogia barata a la gente ya no les cuela", ha razonado.