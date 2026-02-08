Adiós al esnórquel convencional: inventan un ala submarina inspirada en las ballenas para bucear "volando"

La fotografía de la ballena jorobada junto a su cría en las profundidades del Océano.

Un ala de buceo para "volar bajo el mar". Se trata del Deep-Foil, similar a las aletas de una ballena, con una envergadura de 90 centímetros, 25 de ancho y 2 de grosor. Según informa el diario francés Côté Brest, fue inventado por Émilia Perdigon y Paul François, propietarios de Nereïs Ocean una empresa de material de submarinismo.

El material, tal y como describen sus propios creadores, en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación: "Un ala de buceo que sostienes en las manos y que te permite avanzar bajo el agua, mediante aletas". Los creadores son unos apasionados de las profundidades marinas y se conocieron durante sus estudios de ingeniería en Francia.

Algunos han tenido la suerte de poder probarlo y tienen clara su opinión. "Es una sensación bastante estimulante, sientes que te deslizas bajo el agua, como si estuvieras volando...", asegura un buceador en conversación con el periódico.

El Deep-Foil está hecho de plástico, "un material 100% reciclable", explica François. "Con varios colores bastante llamativos", asegura, por su parte, Perdigon. De este modo, se pueden obtener verde, rosa, azul y de otros muchos colores a través de la página web de la empresa, "y pronto en las tiendas Decathlon al precio de 95 euros". "También tenemos una versión de madera, más exclusiva, que cuesta 245 euros".

Pedidos "a escala industrial"

Las alas de buceo HIPS se fabricarán ahora en una empresa con capacidad industrial en Francia. "Empezamos a fabricarlos en impresión 3D, en nuestro garaje. Se tardaba un día en sacar uno", explican. "Tras cinco días, tuvimos que detener los pedidos porque ya no podíamos cumplirlos. Rápidamente, entendimos que teníamos que pasar a una escala industrial". "El precio del éxito", agregan.

"Nuestro objetivo es, inicialmente, desarrollarnos bien en Francia. Tenemos muchas ideas para otras variaciones, estamos trabajando en ellas", relata Perdigon.

¿Cómo surgió la idea?

La idea surgió en un viaje romántico por los Alpes. "En 2023, en los Alpes, estuvimos en el lago artificial de Serre-Ponçon, que tiene la particularidad de albergar un pueblo hundido. Pensamos que sería agradable poder visitarlo, volando por las calles, bajo el agua", explica Paul François. Pensaron en un pequeño submarino, "un avión invertido", del que diseñaron un prototipo.

"La máquina estaba bien, pero un poco complicada de vender. Así que decidimos simplificarlo: quitamos el motor, la hélice, el casco, para quedarnos solo con el perfil". Así se inventó el DeepFoil.