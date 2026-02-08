Gabriele, gerente, gana 20 millones de euros con la fruta fresca gracias a su apuesta por tecnología, sostenibilidad y calidad

En un mercado cada vez más competitivo como el de los productos frescos listos para consumir, hay historias que demuestran que innovar también es saber cuidar lo esencial. Es el caso de Gabriele Sabattini, gerente administrativo de Macè, una empresa italiana especializada en el procesamiento de fruta fresca.

Dicha empresa italina, con más de 25 años de historia, ha logrado alcanzar una facturación anual de 20 millones de euros apostando por tecnología avanzada, respeto al medio ambiente y una clara orientación a la calidad.

Macè procesa actualmente 13 toneladas de producto al día y cuenta con una plantilla de 70 empleados. Su crecimiento ha sido constante y sostenido desde su fundación en el año 2000, impulsado por el objetivo de ofrecer fruta fresca, zumos y preparados naturales sin recurrir a conservantes químicos, manteniendo intactas las propiedades nutricionales y organolépticas del producto.

Una empresa con identidad propia

La empresa saltó al gran público gracias a la participación de su director general en el programa de televisión Boss in Incognito, presentado por Elettra Lamborghini. Esta aparición permitió mostrar el funcionamiento interno de una compañía que, hasta entonces, era conocida sobre todo en círculos profesionales del sector alimentario.

Uno de los pilares fundamentales del éxito de Macè es el uso de la tecnología HPP (High Pressure Processing o prensado en frío de alta presión). Este sistema permite alargar la vida útil de los alimentos sin alterar su sabor, textura ni valor nutricional, evitando el uso de conservantes artificiales.

La empresa adquirió su primera máquina HPP en 2011, tras inaugurar su nueva planta en Terre del Reno en 2010. En 2019 amplió esta tecnología y en 2023 incorporó una segunda máquina, reforzando su capacidad productiva y su posicionamiento en un segmento de mercado premium.

Su compromiso con la sostenibilidad

El compromiso ambiental de Macè no se queda en palabras. La compañía prioriza el uso de energía procedente de fuentes renovables gracias a un sistema fotovoltaico instalado en su planta, reutiliza el agua en los procesos productivos y apuesta por envases reciclables, alineándose con los principios de la economía circular.

Cada año, según apunta el medio Corriere di Arezzo se realizan alrededor de 500 análisis microbiológicos y químico-físicos para garantizar la seguridad y la calidad del producto. Además, la empresa utiliza botellas de plástico reciclado, con una producción anual de unos 12 millones de envases, reduciendo significativamente su impacto ambiental.

Más de 25 años

Al frente de la gestión administrativa se encuentra Gabriele Sabattini, formado en economía y con años de experiencia como gerente. Su labor abarca la gestión de cuentas, balances, fiscalidad y la organización financiera de una empresa que opera en un sector altamente tecnológico y sensible a la evolución de los costes energéticos y de las materias primas.

En 2024, Macè celebró sus primeros 25 años de historia. Desde su colaboración clave con McDonald’s Italia en sus inicios hasta el desarrollo de líneas de zumos, fruta fresca pelada y cortada, y salsas frescas, la empresa ha sabido adaptarse a las nuevas demandas del consumidor.