Hugo, joven de Córdoba, sobre Madrilucía: "Las tradiciones se viven donde se nacen"

Crece la polémica entre los andaluces y los madrileños por Madrilucía. El Ayuntamiento de Madrid celebra por primera vez este 2026 una típica feria andaluza en la capital. Pero, como era de esperar, esto no ha sentado nada bien a los andaluces, que han avivado la llama en redes sociales. Hugo González, joven de Córdoba, ha querido exponer su posición en su perfil de TikTok, donde acumula más de 27.000 seguidores.

"Me encanta", ironiza. "Los andaluces nos pasamos todo el año picándonos en ver quién tiene la mejor feria, que si Sevilla, que si Córdoba, que si Málaga, que si la mía es mejor que la tuya... pero en cuanto viene alguien a imitarnos, nos da igual cuál sea, aquí somos todos primos", asegura el joven en un vídeo que ha sumado casi 400 Me Gusta.

"Los andaluces nos picamos entre nosotros: la Semana Santa, la Feria, todo eso", explica. "Es igual que si ahora cogemos nosotros y nos montamos un San Isidro en mitad del paseo de la Victoria, en mitad de la calle Sierpes o en mitad de la calle Larios". "Es que, por poder, podemos. Pero no es lo mismo. Aunque si lo hacemos los andaluces seguramente tenga hasta gracia", bromea. "Pero que no, las tradiciones se viven donde se nace", expone, claramente indignado.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación, que ha alcanzado más de 9.600 visualizaciones. "Claro, nosotros somos como los hermanos: te picas, te peleas, pero cuando alguien se mete con alguno le sacas los ojos. ¡Viva Andalucía!", comenta una internauta.

"Pues a mí me encantaría ver san Isidro en otras ciudades, es más, creo que cada fiesta debería de tener un espacio en otras comunidades, porque es nuestra historia, nuestra gente y nuestras costumbres", asegura una usuaria madrileña. "Los madrileños no queremos eso, ha sido un empresario sevillano, los madrileños estaremos en San Isidro como siempre", dice otro.

La Feria de Abril en Madrid

Tal y como reza la página web oficial del Ayuntamiento de Madrid, durante casi un mes, cerca de 200.000 metros cuadrados albergarán más de 400 casetas, caballos, música, gastronomía y, sobre todo, mucho arte, trasladando el espíritu de la Feria de Abril a Madrid.

"Madrilucía recuperará el legado de las grandes ferias que marcaron la historia cultural de Madrid a finales del siglo XX, como las que tuvieron lugar entre los años 1986 y 1995, y lo reinterpretará desde una mirada actual: sostenible, inclusiva y abierta al mundo", asegura en Consistorio. Muchos se preguntan ahora si se parecerá, de este modo, a las ferias de Andalucía.