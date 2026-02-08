Mariona, aupair en Estados Unidos, gana 169 euros semanales: "Es poco, sí, pero no pago ni casa, ni agua, ni luz, ni coche"

"¿Tú qué crees, es mucho o es poco?", cuestiona Marions Falomi, una española que comparte en sus redes sociales su vida como aupair en Estados Unidos. Ella no tiene pelos en la lengua para contar cuánto cobra exactamente, pero también deja claro que la vida en ese país es bastante más cara que en España.

"Está establecido por el Gobierno que se tiene que pagar un mínimo de 200 dólares (169 euros) por semana por aupair", asegura la joven en una nueva publicación en sus redes sociales que ha alcanzado más de 3.000 Me Gusta. "Y ahora me vas a decir que para ser Estados Unidos es muy poco". Ella responde: "No pago ni luz, ni agua, ni comida, ni gasolina, ni gas, ni nada...".

Ella comenta que ha podido hablar con la familia para la que trabaja y ha podido desglosar cuánto se gasta por tenerla como aupair. Estos son:

60 dólares (poco más de 50 euros) del plan del móvil.

400 dólares (338 euros) de gasolina.

300 dólares (254 euros) para el seguro del automóvil.

1.600 dólares de casa (1.353 euros), porque en el barrio donde vive "no bajan de ese precio".

500 dólares (423 euros) en comida, porque es celíaca.

Por lo tanto, "si no me dejo nada", más allá de su salario, gasta unos 3.800 dólares al mes por vivir en esa vivienda. Es aquí cuando pregunta a sus seguidores si les parece una cifra alta o normal.

Muchos de ellos se han animado a comentar la publicación en la red social. "Es muy poco, poquísimo. Nadie trabaja por eso en Estados Unidos", asegura un internauta. "Es un buen sueldo. Parece poco porque al final no llega todo a tu mano, pero qué mejor que hagan los pagos por ti y tú nada de estrés", bromea otro. "En realidad, es como estudiar inglés con un poco de propina", asegura otra.

Tal y como reza la página web oficial de AuPair, uno de estos empleados puede recibir diversos beneficios por su trabajo, y no todos pueden ser de "dinero de bolsillo". Además, la cantidad puede variar dependiendo del país de la familia y la cantidad de trabajo. También, si se desea trabajar horas extra, se puede compensar con días de vacaciones.