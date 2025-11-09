Gustaf Westman, diseñador de Ikea, vive en un apartamento de 30 metros: "Con un cristal transformas una habitación entera"

Para Gustaf Westman un simple vaso de cristal puede transformar la decoración de una habitación. En una reciente entrevista para el diario El País, recogida por el medio rumano Liber Tatea, el diseñador habla de su trayectoria profesional, de su colaboración con Ikea, y de cómo vive en un piso de 30 metros cuadrados.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el artista recuerda su infancia: "Mi habitación siempre estaba llena de juguetes y todo tipo de cosas raras y coloridas". Criado en una ciudad sueca con tradición textil, Westman se inspiró en su madre, una costurera apasionada por el diseño. Y, aunque estudió arquitectura, sintió que este campo era "demasiado sobrio" para él, por lo que se dedicó al diseño de interiores y, finalmente, a la creación de sus propios objetos.

El protagonista, tal y como reza la publicación, saltó a la fama en Instagram durante la pandemia de 2020, cuando un modelo de espejo de marco curvo se volvió viral. La popularidad de la que goza le ha traído una avalancha de pedidos, incluso de celebridades como la cantante estadounidense Olivia Rodrigo o el rapero Tyler, the Creator. "Junto con mis amigos, nos divertimos mucho pensando en nuevas ideas. En realidad, no me inspira demasiado el diseño actual, pero me gusta divertirme y crear", confiesa.

"A la mayoría de mis seguidores les gusta comprar piezas pequeñas y asequibles. Pero son igual de atractivas", relata Westman. De hecho, asegura disfrutar de la creatividad de sus fans, que "con frecuencia" le envían vídeos de cómo integra sus objetos en sus propios hogares.

Sin embargo, lo más destacable de su entrevista con el periódico español, es su forma de vivir: habita en un piso de 30 metros cuadrado en Estocolmo, donde adaptó y transformó objetos cotidianos en piezas de diseño únicas. "Me gusta convertir objetos cotidianos en cosas raras y divertidas. Con solo un vaso, puedes transformar una habitación entera".

"Todos mis objetos son muy simples y fáciles de entender, por eso creo que encajan en cualquier situación, cultura, país u hogar". Su colección de mesas navideñas, creada en colaboración con Ikea, se agotó en pocos días, lo que confirma la popularidad de su estilo único.

En España se pueden ver algunas de las obras del artista. En el verano de 2025, Westman organizó una gira de diseño europeo, transformando apartamentos típicos de varias ciudades en espacios de exposición temporal. En Madrid, eligió un apartamento en el centro de la ciudad, en la calle Leganitos, que decoró con sus piezas y lo transformó en un espacio acogedor para los visitantes.