Hacen una chapuza con la fachada de la casa de 300.000 euros y proponen otra chapucería en pleno tribunal

Lo que debía ser la casa de ensueño de una pareja en el área metropolitana de Helsinki terminó convirtiéndose en un quebradero de cabeza judicial. La vivienda, valorada en 300.000 euros y entregada en 2022, presentaba defectos visibles en su fachada: clavos hundidos o doblados, hileras torcidas y agujeros en la madera. Una obra que, según los dueños, distaba mucho del trabajo “de carpinteros expertos” que prometía el contrato.

Las primeras quejas surgieron incluso antes de que la familia se mudara. Cuando el revestimiento exterior comenzó a mostrar irregularidades, los propietarios decidieron acudir al Tribunal de Distrito de Uusimaa Oriental. Allí reclamaron una rebaja de 36.600 euros y el reembolso de 5.800 euros correspondientes a la inspección técnica.

El informe del perito fue contundente: los defectos no podían repararse con simples retoques. Las chapas metálicas y el revestimiento de madera habían sido colocados sin respetar las normas básicas de construcción, y los umbrales de puertas y ventanas estaban mal instalados, lo que suponía un riesgo de filtraciones y daños por humedad. El experto estimó que la única solución viable era rehacer toda la fachada, con un coste aproximado de 37.000 euros.

La constructora, una empresa con décadas de experiencia y una facturación millonaria, negó los defectos y trató de restar credibilidad al inspector. Propuso una reparación parcial por 6.500 euros —o, como máximo, por 15.000—, alegando que los problemas eran menores y estéticos. Sin embargo, el tribunal consideró el informe pericial fiable y determinó que el trabajo incumplía la Ley de Protección al Consumidor.

En abril, la justicia dio la razón a los propietarios y obligó a la empresa a aplicar la rebaja de precio solicitada, pagar los costes de la inspección y abonar además 30.000 euros en gastos judiciales. En total, la chapuza le costó a la constructora unos 72.000 euros.

Pese al fallo, la compañía apeló, confiando en revertir la sentencia. Sin embargo, antes de llegar al Tribunal de Apelación de Helsinki, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial. La empresa aceptó pagar las cantidades fijadas por la primera instancia y cubrir sus propios costes legales, que ascendían a decenas de miles de euros más.

Así concluyó una disputa que comenzó con una fachada mal rematada y terminó retratando los agujeros —no solo en la madera, sino también en la reputación— de una constructora que, tras treinta años de trayectoria, ve cómo sus buenos resultados financieros se tambalean junto con su credibilidad.