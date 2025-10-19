Un hombre alquila su casa y el inquilino la deja prácticamente inhabitable: se enfrenta a una indemnización de 35.000 euros y pena de prisión

Un hombre ha sido condenado a seis meses de prisión incondicional por dañar gravemente la casa unifamiliar que había arrendado. Los hechos se produjeron en Finlandia y tal como informa el periódico Ilta Sanomat, durante el arrendamiento de seis años, el hombre logró hacer que la vivienda se convirtiese en inhabitable. Además de su entrada en prisión, tendrá que pagar una indemnización de 35.000 euros en concepto de daños y prejuicios.

¿Pero cómo dejó la vivienda realmente? Fue un día que la casera llegó para examinar los daños por humedades. De este modo, se encontró una larga lista de daños que requerían la reparación en la casa de poco menos que 70 metros cuadrados. El inquilino debería haber informado al propietario, pero "por alguna extraña razón" permaneció en silencio.

En esta línea, el inquilino había retirado los radiadores de las paredes. Al estar en Finlandia, durante el invierno, las estancias se congelaban, y la humedad destruyó laminados, paredes y molduras. A veces, había tanta humedad en la casa que el agua goteaba de las ventanas y paredes. Pero, hubo algo que realmente llamó la atención de la propietaria: se encontró veinte botes de agua enormes.

Por su parte, ante los tribunales, el inquilino alegó que el problema de congelación "se conocía de antemano". Informó, que había quitado los radiadores porque no funcionaban y, con el conocimiento del propietario, instaló dos bombas de calor de fuente de aire en su lugar. Asimismo, tenía un testigo que dijo que estaba presente en el momento de firmar el contrato cuando la casera dio permiso para que se llevara a cabo la renovación.

Finalmente, el alto Tribunal consideró que el inquilino dio una explicación creíble y que las bombas de calor aerotérmicas instaladas "tampoco causaron daños". No obstante, determinó que el daño no podría haber pasado desapercibido para el residente. "Tenía la obligación de evitar daños por humedad y debería haberlo informado a la casera". Según el veredicto, el inquilino, es culpable de daños agravados y el tribunal lo condenó a seis meses de prisión incondicional.