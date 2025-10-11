Halla a su hermano desaparecido hace 18 años en un bar de Tenerife pero lamentablemente su reencuentro dura poco

Durante casi dos décadas, Theo Knoop vivió con una ausencia: la de su hermano Sjuul, desaparecido sin dejar rastro desde 2004. No sabía si seguía con vida ni dónde buscarlo. Hasta que, dieciocho años después, el azar y un mensaje en redes sociales lo llevaron a una pequeña isla canaria, donde el destino les concedió una segunda oportunidad… breve, pero inolvidable.

Sjuul se había marchado a La Gomera tras perder su vivienda en Nimega (Países Bajos) y quedarse en la calle. Con un simple teléfono prepago y sin apenas contactos, desapareció del mapa. Mientras tanto, su hermano Theo no dejó de buscarlo: cada año publicaba el mismo mensaje en Facebook, esperando una señal.

Esa señal llegó cuando la policía le informó de que Sjuul había tenido un incidente en España. Un holandés que lo conocía en la isla confirmó lo que parecía imposible: seguía vivo.

Theo viajó con su hija hasta La Gomera. Un taxista local reconoció enseguida la foto y los guió hasta una cafetería. Allí, entre mesas y tazas de café, los hermanos se reencontraron. “De repente, todo tu pasado está delante de ti”, recuerda Theo.

Pasaron una semana juntos. Sjuul, que allí se hacía llamar Julio, vivía de trabajos esporádicos y no tenía casa fija, pero estaba en paz. “Se le notaba feliz, no quería irse de allí”, dice su hermano.

Durante los dos años siguientes mantuvieron contacto constante. Hasta que, hace apenas unas semanas, Sjuul murió repentinamente a los 60 años. “Nos dijimos ‘te quiero’ por última vez —cuenta Theo—. Eso quedará para siempre.”

En octubre, Theo volvió a la isla con su hija. Llevaron una foto de Sjuul para los vecinos que lo quisieron y recogieron arena del lugar donde vivía. Planean arrojarla al mar, como despedida. Antes, se sentarán juntos en una roca, frente al volcán de Tenerife, para compartir un último momento “como hermanos”.