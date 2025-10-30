Halloween 2025: cuándo es, cuál es su origen y cómo se celebra

Millones de personas de todo el mundo esperan la noche del 31 de octubre para hacer del miedo toda una fiesta. Pequeños y mayores ataviados con sus disfraces terroríficos recorren las calles llamando a las puertas a la señal de ‘truco o trato’ para que sus cestas en forma de calabaza acaben cargadas de los codiciados dulces.

La celebración, que es en Estados Unidos donde cuenta con mayor arraigo, ha traspasado fronteras hasta considerarse universal. Así, el miedo y la diversión se adueñan en una noche que se suele alargar con celebraciones de todo tipo durante el fin de semana para el deleite de todos los miembros de la familia.

¿Cuándo se empezó a celebrar Halloween?



Halloween combina así el recuerdo de los que ya no están con el consumo de frutos de otoño como la calabaza. La misma ha ido evolucionando con el paso del tiempo, dando lugar a prácticas más modernas en las que aparecen los dulces y disfraces en los que se rinde homenaje a personajes terroríficos tales como Drácula o Frankenstein, entre otros.

El origen de esta festividad se remonta a la tradición celta del Samhain, una celebración en la que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno y el año nuevo. En esa noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre, los celtas dejaban a un lado su trabajo cotidiano dado que los humanos podían acceder al mundo de los muertos y los fallecidos y los espíritus introducirse en el universo de los vivos.

Los demonios hacían acto de presencia, por lo que se cubrían las casas, se encendían hogueras y se ponían máscaras para ahuyentarlos, lo que podría explicar el tradicional ‘truco o trato’, simulando a estos seres a los que ahora se les espanta a golpe de dulce.

Cómo se celebra en Estados Unidos, España y el resto del mundo

La celebración de Halloween se ha extendido en todo el mundo fruto de la globalización, de la proliferación de las series de televisión y las películas de Hollywood en la década de los 90 que exportaron dicha festividad. Asimismo, las redes sociales y las campañas de publicidad, con supermercados cargados de productos relacionados con dicha fiesta desde semanas antes de su celebración, han provocado su calado, especialmente entre la gente joven.

En España, más entre los jóvenes, la Fiesta de Todos los Santos del 1 de noviembre ha perdido fuerza en detrimento de un Halloween más atractivo visualmente hablando para esta generación. No obstante, en Galicia se celebra el Samaín, el conocido como Halloween gallego.

Por su parte, en México, la influencia del vecino del norte es notable pero disponen de su propia festividad, y es que el 31 de octubre es el preludio del Día de los Muertos, la conocida como fiesta de las calaveras, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003 cuyas protagonistas son las calaveras mexicanas. En la misma, diversos cánticos y danzas sirven para venerar a los fallecidos y atraer la buena suerte de los vivos.