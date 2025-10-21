Asombro en Francia por la medida tomada en este pueblo español con los gatos negros por la llegada de Halloween

Halloween ya está a las puertas. La noche del 31 de octubre muchas personas de todo el mundo celebran esta festividad, en la que los protagonistas son los disfraces, las golosinas, las calabazas y las leyendas de miedo. Pero no es oro todo lo que reluce. En estas fechas también aumenta la adopción de gatos, sobre todo de aquellos de color negro, para usarlos en rituales o actos de maltrato.

Para tratar de frenar estas prácticas, el Ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, ha prohibido la adopción de gatos negros del centro municipal de animales domésticos hasta después de Halloween "con el objetivo de prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones, rituales o usos irresponsables que pueden producirse durante estas fechas".

La instrucción emitida por el Consistorio explica que esta medida está ya vigente desde el 1 de octubre hasta el 10 de noviembre. "Durante este período no se autorizarán nuevas adopciones ni acogidas de gatos negros, salvo casos debidamente justificados y valorados por el equipo técnico del centro, en los que haya plena garantía de seguridad y un historial fiable de la persona solicitante. Las solicitudes recibidas quedarán registradas y podrán ser reevaluadas una vez finalizado el período indicado, reanudándose entonces el procedimiento de adopción o acogida con normalidad", señala.

Más contundente ha sido Noel Duque, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Terrassa por el partido Tot per Terrassa, en un vídeo que ha publicado en Instagram. "Hay un porcentaje de la humanidad, que si no hubiera nacido, mucho mejor. Mientras, vamos intentando prevenir y evitar la crueldad estando muy atentos", ha escrito junto a la grabación en la que explica el motivo de la decisión.

"Hago este vídeo por un tema bastante tétrico, y es que nos han alertado desde entidades y desde la ciudadanía en general de que hay quien en Halloween tiene especial interés en adoptar gatos negros para usarlos con fines rituales o simplemente de atrezzo porque mola", explica el concejal. Hemos hecho una instrucción para parar las adopciones y las acogidas de gatos negros en Halloween. Es fuerte (…), es increíble, espero que os hayáis quedado como yo, pero hemos tenido que hacer una instrucción para curarnos en salud. Alucinante", termina.

Esta noticia ya ha traspasado las fronteras de nuestro país y se han hecho eco de ella en Francia, donde ha sido publicada en el medio Centre Presse Aveyron. Este apunta que "en España, las organizaciones defensoras de los derechos de los animales advierten con frecuencia que los gatos pueden resultar heridos, morir o usarse como accesorios durante los rituales de Halloween".

En el artículo 25 de la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales (Ley 7/2023) se prohíbe específicamente "maltratarlos o agredirlos físicamente, así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u ocasionar su muerte".