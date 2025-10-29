Investigan si dos niñas de 12 años agredieron sexualmente a otra de 6 en un colegio de Vitoria

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava está investigando una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra pequeña de 6 años que, al parecer, pudo producirse durante el recreo y en el horario de la comida, dentro de las instalaciones del colegio en Vitoria.

Fuentes del Departamento vasco de Educación han explicado a EFE que no van a ofrecer información sobre este asunto "mientras se están realizando las comprobaciones e investigaciones" correspondientes y han pedido prudencia al tratarse de menores de edad.

Según informa el diario El Correo, existe una denuncia en los juzgados de la capital alavesa por estos presuntos hechos ocurridos entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la que el Ministerio Público ha iniciado las indagaciones.

Asimismo, existiría un informe preliminar del equipo de forenses del juzgado donde se apuntaría a que sí pudo haber varios ataques sexuales contra la pequeña, tras haber sido atendida en el hospital de Txagorritxu de la ciudad acompañada de su madre.

El centro hospitalario activó el protocolo por agresión sexual y dio traslado de los hechos a los juzgados. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de este caso debido a que las dos presuntas agresoras tienen 12 años.