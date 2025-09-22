Un niño de 9 pasa todos los días solo en un bar, dan en chivatazo y empieza la búsqueda de su madre

Imagen de archivo de una pareja de los Carabinieri, al lado de la basílica de Santa María La Mayor, en Roma (Italia).

Un niño de 9 años que acudía a un bar todos los días para no estar sólo. Los hechos se han producido en Italia. Un informe de algunos de los clientes que frecuentaban el establecimiento en la localidad de Monza, al norte de Milán, hizo que la Policía de ese país interviniese. Tal y como reza el medio italiano Il Mensaggero, en una intervención rápida, recogieron al niño y lo llevaron a comisaria donde comenzó la investigación.

El periódico italiano apunta a que la madre del joven fue encontrada en Roma y en la actualidad, se enfrenta a cargos por abandono infantil. De este modo, se registró que "el niño no iba a la escuela. "Todos los días acudía al bar, a menos de un kilómetro de su casa, para pedir comida y bebida". Al inicio de la investigación, la policía logró identificar a la progenitora y de acuerdo a la información difundida, los agentes encontraron en su casa a su hermano, de 19 años, y a su hermana, de 15, que, también fueron trasladados a la comisaria.

La mujer declaró inicialmente que se encontraba en Milán por trabajo y que pronto llegaría a la comisaría. Sin embargo, finalmente, confesó que se encontraba en Roma y que solo podría llegar tarde por la noche (era la hora del almuerzo). Por su parte, el padre del joven se encontraba en Perú.

El periódico también informa que, inicialmente, tras consultar con los servicios sociales del Ayuntamiento de Monza y un fiscal del Juzgado de Menores, los dos jóvenes fueron entregados a su hermano mayor. A última hora de la tarde, la madre llegó a la comisaría y los tres fueron entregados a ella.

Los documentos de la intervención fueron remitidos a la Fiscalía del Juzgado de Menores de Milán para su evaluación. Existe el riesgo de que la progenitora sea acusada de abandono de menores. Al finalizar los procedimientos, fueron escoltados a casa por una patrulla.