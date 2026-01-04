Irene, joven reformando la casa del pueblo de su abuela: "La compré por 9.000 euros, lloré de felicidad"

En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España: los precios han subido de forma constante, especialmente en las ciudades, y comprar una casa parece cada vez más lejano para muchos jóvenes. Frente a este escenario, las oportunidades en pequeños pueblos y viviendas para reformar se han reducido, aunque todavía existen casos que demuestran que es posible encontrar alternativas asequibles.

Esto fue lo que le ocurrió a Irene, una joven que comparte su día a día en redes, quien ha contado en un vídeo publicado en TikTok cómo logró comprar y empezar a reformar la casa del pueblo de su abuela por 9.000 euros. Según relata, la vivienda necesitaba obras importantes, no tenía tejado ni electrodomésticos, y la operación se cerró tras una negociación tensa con los propietarios, a los que ella llama Paco y Pepe.

En su testimonio, Irene recuerda que años atrás era posible encontrar casas muy baratas en algunos municipios: “Hace muchos años, cuando los precios de las casas no habían subido todavía en España, sí que podías encontrar en el pueblo casas muy económicas; yo he visto casas bien por 15.000 euros”. Con el paso del tiempo, la vivienda se fue encareciendo, mientras muchas casas de pueblo, como la que finalmente compró, quedaban vacías y se deterioraban por falta de uso.

Un pequeño milagro

La negociación, tal y como la cuenta la propia Irene, fue escalonada. Ella comenzó ofreciendo 5.000 euros, ante la respuesta negativa elevó la cifra a 7.000 y, finalmente, los propietarios aceptaron vender por 9.000 euros. “Lloré de felicidad porque me parece muy buen precio. No tuve que pedir hipoteca, lo pagué de mis ahorros al contado”, declara en el vídeo. Estos números, siguen siendo posibles en determinados pueblos, donde hay oferta de viviendas para rehabilitar a precios muy reducidos.

El caso de Irene encaja en un panorama inmobiliario dual. Mientras las grandes ciudades y zonas costeras han registrado subidas notables en los últimos años, en numerosos pequeños municipios todavía se pueden encontrar oportunidades de precio muy bajo. Varios portales inmobiliarios, como Idealista, muestran localidades con valores por metro cuadrado muy inferiores a la media nacional, y a la vez señalan que el precio medio de la vivienda en España cerró 2025 al alza.

Para Irene, más allá del precio, la compra tiene un valor personal, ya que se trata de la casa del pueblo de su abuela y la inversión supone recuperar un espacio familiar y darle vida de nuevo. En el vídeo explica que los vendedores no fijaban precio y que, después de días de silencio y de incertidumbre sobre si la operación seguía adelante, recibió la confirmación: aceptaban vender por 9.000 euros. A partir de ahí, la joven comenzó a planear la reforma y a documentar el proceso en redes.