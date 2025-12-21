Ángel, especialista en lavadoras: "Una de 500 te va a salir a la larga más barata que una de 300"

¿Qué lavadora me compro, la de 300 o la de 500? Ángel lo tiene claro: la de 500. "Invertir un poco más en una buena lavadora te saldrá mucho más barato. En su perfil de TikTok, donde acumula más de 17.400 seguidores, comparte sus conocimientos y consejos como vendedor de electrodomésticos. Esta vez, han tocado las lavadoras, y él lo tiene clarísimo.

Él no quiere engañar a nadie. "Yo solo quiero venderte una mejor para que a la larga, te salga mucho más barata", admite. "Una buena lavadora gasta mucha menos luz, y ahorra bastante cada mes".

Además, "una buena lavadora cuida mejor tus camisas, y tus camisetas no se vuelven trapos. Es más eficiente y gasta menos agua, y por último, tiene menos averías". "No vas a tener que estar cada dos por tres llamando al técnico, antes de que tú la tires a la basura". En este sentido, argumenta que uno de estos electrodomésticos de calidad "no va a hacer que busques técnicos específicos que no están ni en Narnia", bromea.

Por su parte, "la barata te dura lo que un chicle masticado. Y la cara te entierra a ti". "Así que ya sabes todo lo barato te sale carísimo. "Si compras pensando solo en el precio inicial, ¡llorarás muchas veces después! ¡Invierte en tu tranquilidad y en tu bolsillo a largo plazo!", concluye el experto en su publicación, que ha alcanzado los 250 Me Gusta.

Muchos de sus seguidores se han animado a compartir y comentar en la publicación de la red social. "Una lavadora nueva cada tres años por 300 euros lo prefiero", comenta un internauta, ignorando el consejo del profesional. "En mi casa estamos usando la lavadora de la abuela de mi mujer, tiene más de 40 años y se carga por arriba. Compramos una porque un día tuvo avería, pero el técnico nos dijo que aún la va a heredar uno de mis hijos", cuenta otro.