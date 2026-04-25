Javier Burón, experto en vivienda: "El 80% de España está jugando al rentismo y a la especulación. Y el 20% queriendo apagar el fuego" 

Cada año se paga más y más de alquiler. Los datos, consultados por Eldiario.es, son claros: el precio medio ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumuló un incremento medio del 43%. En número reales: si hace nueve años se pagaba 800 euros por un piso, hoy pagas, como mínimo, 1.144 euros.

Los datos publicados por el Ministerio de Vivienda son alentadores. La subida no frena: en este momento, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021.

"Hay gente que no se acaba de casar, hay gente que no acaba de tener críos, que tiene un proyecto de vida colgado en el aire… y eso afecta a muchas cosas, entre otras a la salud", lamenta Javier Burón, gestor de vivienda social y autor del libro El problema de la vivienda. "El país ya está pagando un precio. El 80% de España está jugando al rentismo y a la especulación. Y el 20% queriendo apagar el fuego", culmina.

Tal y como reza la publicación, las cifras muestran la brecha de precios entre ciudades y zonas menos pobladas, pero el precio ha ido en aumento en todos los lugares del país. "Hay niveles de dureza del problema; no es la misma presión en Zaragoza que en Baleares", especifica Burón."Hay lugares en los que hay empleo y los puestos no se cubren porque con el salario es imposible vivir allí. ¿Cuánta gente se va de Madrid y Barcelona a ciudades intermedias?", cuestiona el experto.

De este modo, la presión sobre el precio de los alquileres hace que en Madrid y Barcelona, las ciudades con más de un millón de habitantes, hace que haya aumentado un 44%. Pero el encarecimiento es aún mayor en el resto de comunidades, con precios casi un 50% más caros que hace un década. Las localidades medianas y pequeñas tampoco escapan: sus alquileres han crecido un 40-43%. "Aunque nadie está bien, no todo el mundo está igual", culmina.