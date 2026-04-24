Carlos Alcaraz renuncia a Roland Garros y a Roma por su lesión: "Lo más prudente es ser cautos"

Carlos Alcaraz no participará en el próximo Roland Garros. La gran estrella del tenis español y mundial ha decidido causar baja tanto en el Grand Slam francés como en el Masters 1.000 de Roma por su lesión en la muñeca derecha.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos", ha apuntado en un tuit donde deja en el aire la fecha de su regreso. Asegura estar "a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista".

El ganador de los dos últimos Roland Garros y dominador de las últimas temporadas en tierra batida —en dura pugna con Jannik Sinner— ya tuvo que abandonar en Barcelona hace semanas. Tras llegar a la final en Montecarlo y disputar el primer partido del Conde de Godó, su muñeca dijo basta, una lesión que le provocó la inmediata renuncia al Masters 1.000 de Madrid y sembraba la duda sobre Roma y especialmente sobre el Grand Slam de París.

Hace escasos días, durante la gala de los Premios Laureus en Madrid que le reconocieron como el mejor deportista del año, Alcaraz dejaba casi descartada su presencia en Roland Garros. No en vano, en el acto apareció con un llamativo vendaje en la articulación que parecía anticipar una renuncia que se ha confirmado este viernes.

La lesión se produjo en el partido que disputó en el Conde de Godó ante el finlandés Otto Virtanen, cuando en un momento del encuentro se hizo daño en la articulación. "Después de un resto, me venció la muñeca y empecé a notar una molestia que fue yendo a más", explicó el murciano al anunciar su retirada de Barcelona.

Si su baja en Madrid ya fue un duro golpe para Alcaraz —ni que decir para la organización—, la renuncia a Roma y especialmente a Roland Garros es un mazazo a sus expectativas y puede serlo a su ranking, tras haber perdido el número 1 en favor de Sinner tras caer en Montecarlo ante el italiano.

El propio tenista español reconoce estar pasando "un momento complicado para mí", si bien se muestra "seguro de que saldremos más fuertes de aquí".

Su 2026 ya será historia del tenis pase lo que pase

En lo que va de temporada, la primera sin Juan Carlos Ferrero, Alcaraz ha alzado los brazos en el Open de Australia, lo que le permitió convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams, así como en Doha.

Sin embargo, su gira estadounidense se saldó con las semifinales de Indian Wells y una dura derrota en segunda ronda ante Korda en el Masters 1.000 de Miami, antes de alcanzar la final en Montecarlo, la que se preveía primera parada de su exigentísima gira de tierra batida por Barcelona, Madrid, Roma y París.

Su intento de lograr los cinco torneos en un año, algo que jamás ha logrado ningún tenista, tendrá que esperar.