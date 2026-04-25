Andrea, 27 años, ha vuelto de Irlanda y vive con sus padres en Pamplona pese a tener trabajo: "Me siento un poco estafada"

Los jóvenes son uno de los grupos más castigados por la crisis de la vivienda. Según datos consutados por Rtve, más del 60% de los jóvenes se encuentran afectados por esta realidad. Es el caso de Andrea, que después de trabajar durante años se volvió a su ciudad, Pamplona. Con 27 años es incapaz de emanciparse vive con sus padres.

Tal y como ella misma explica en conversación con el medio de comunicación, descarta el alquiler y compartir piso porque es algo que ya ha hecho durante años y prefiere pensar a largo plazo. "Me gustaría poder comprarme una casa y hacerlo sola, pero no es fácil", relata. Pero con su situación laboral sus deseos resultan inalcanzables: al no tener un contrato fijo los bancos no le aceptan una hipoteca.

Como muchos de su generación, dice sentirse "estafada" por la situación de precariedad laboral y la imposibilidad de emanciparse, aunque intenta mantenerse optimista: "Por el momento, me quedo en casa ahorrando y, cuando pueda, accederé a una vivienda".

El 60% de los jóvenes afectados por la crisis de la vivienda

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociólogicas (CIS), consultado por el canal de televisión, el 24% de los españoles cree que la vivienda es el problema más importante del país, mientras que el 43,5% considera que se encuentra entre los tres problemas principales. Entre los colectivos más vulnerables: los jóvenes.

Los datos son preocupantes y anticipan un futuro incierto. Solo 14,4% de personas que no tiene una vivienda en propiedad cree que podrá comprar una casa en el futuro. Así lo indica el informe Vivir la desigualdad publicado por Oxfam, que señala que la crisis de precios en la vivienda afecta a más del 62% de los jóvenes españoles.

Forzados a vivir en otra comunidad

Muchos jóvenes se han visto obligados a abandonar sus comunidades autónomas por los precios. Es el caso de Lidia y Andrés, de 32 y 29 años. Tal y como ellos cuentan en el medio de comunicación, llevaban tres años viviendo de alquiler en Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid, pero decidieron comprar una propiedad.

"Nos hemos tenido que ir a un pueblo de Guadalajara porque no encontrábamos una vivienda asequible en Madrid que tuviera ciertas características porque, como somos padres, necesitamos espacio", comentan en su entrevista. Tienen una hija de tres años y su nueva casa, más amplia y con jardín, les ha costado 170.000 euros, muy por debajo de los 300.000 euros que han visto que valen los pisos de tres habitaciones en Collado Villalba.