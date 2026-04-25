Ernesto Ekaizer ve estas palabras del papa León XIV y le describe de una forma que no le hará ninguna gracia a Ayuso

El periodista y escritor argentino Ernesto Ekaizer ha hablado este viernes, desde el plató del programa de TVE Malas Lenguas, de forma muy contundente sobre una de las últimas declaraciones que ha hecho el papa León XIV en castellano.

El pontífice, tras concluir su gira de 10 días por África, no dudó en hacer un llamamiento para "promover una mayor justicia, igualdad y el desarrollo" con el fin de que no haya "la necesidad de emigrar a otros países".

Precisamente, sobre los inmigrantes, León XIV aseguró que "son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos de un modo humanitario". "Y no tratarlos muchas veces peor que las mascotas de casa o los animales. Cuando llegan las personas, son seres humanos", destacó.

A pocos días para que el pontífice cumpla su primer aniversario desde que sucedió al papa Francisco, el escritor Ernesto Ekaizer no ha dudado en decir, con todas las palabras, qué le parece lo que ha hecho en su primer año al frente del Vaticano.

"Yo creo que este papa ha sido la continuidad, yo diría más radical todavía, del papa Francisco. De mi compatriota. Que era calificado por la derecha española como un comunista bolivariano tercermundista", ha recordado el periodista.

Ernesto Ekaizer ha hecho un repaso de todo lo que ha hecho el papa en las últimas semanas, plantando cara a Estados Unidos y a la Administración Trump por la guerra en Oriente Medio.

"El papa se ha enfrentado a Trump. Ha denunciado a Trump. Trump le ha atacado. El papa ha desarrollado una oposición a la guerra de Irán. Ha denunciado Gaza. Y ahora está denunciando las políticas racistas, xenófobas y fascistas que están campeando en Europa", ha razonado.

Tras ello, Ernesto Ekaizer ha puesto su mira en lo que piensan en el PP y Vox sobre las últimas palabras sobre los inmigrantes del papa León XIV. "En ese sentido, el PP y aquellos que dicen respetar a la Iglesia, tendrán algo que decir sobre esto", ha asegurado.

Pese a ello, no es optimista y no ha dudado en acordarse de lo que ya hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el papa Francisco. "Yo creo, de todas maneras, que no tendrán nada que decir. Ya en su día, Isabel Díaz Ayuso, las cosas que no le gustaban del papa las censuraba. Y seguirán en sus trece", ha sentenciado.