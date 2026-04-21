El Gobierno aprueba un Plan Estatal de Vivienda hasta 2030 que blinda la protección de las viviendas públicas
Las organizaciones sindicales de los inquilinas e inquilinos denuncian que el programa no intervenga el mercado y solo venga a "complementarlo".
Tenían previsto aprobarlo en Consejo de Ministros a finales de 2025, aunque finalmente ha sido este martes, cuatro meses después, cuando el Gobierno ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa que, sin intervenir el mercado actual, estará dotado con 7.000 millones de euros y no requiere convalidación en el Congreso. Como medida estrella, el proyecto incluye el blindaje de las viviendas protegidas que se construyan a partir de ahora; es decir, ninguna vivienda construida con financiación pública podrá entrar en el mercado especulativo pasados unos años.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda, que ya ha recibido las críticas de las organizaciones sindicales de las inquilinas y los inquilinos. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, declaraban este martes a El HuffPost que el proyecto del Gobierno "viene a complementar el mercado, pero no lo sanea". Echan en falta medidas que impacten de manera directa en los precios que se pagan actualmente en el mercado privado. Sin poner límites, dicen, no se arreglará el problema.
El plan, presentado ya el pasado mes de septiembre, nace con cinco objetivos: incrementar el parque de vivienda asequible, que estará protegido de forma permanente; rehabilitar el parque existente para dignificar las viviendas y mejorar su eficiencia y accesibilidad, así como para promover barrios más habitables; reducir la edad de emancipación joven; rebajar el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda; y revertir las zonas de mercado tensionado. A continuación, las principales medidas del Plan:
- Más vivienda: de los 7.000 millones de euros destinados al programa, el 40% estará destinado a la construcción de más viviendas públicas. Entre otras cosas, se recuperan "las ayudas a la construcción de VPO que suprimió Mariano Rajoy" a lo que se añade "un hecho diferencial: se blinda la protección de estas viviendas para que siempre sirvan al interés general". Las ayudas para la construcción se articularán en colaboración con las Administraciones, organizaciones de carácter social y con colaboración público-privada.
- Mejor vivienda: rehabilitación: el 30% de la inversión se destinará a la rehabilitación del parque de viviendas ya existente, con ayudas específicas para viviendas, edificios y entornos urbanos. Se consolidan los programas dirigidos a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad y se recuperan los programas de rehabilitación y regeneración urbana. Entre las nuevas medidas, el Gobierno destaca "el incremento de las ayudas cuando la vivienda a rehabilitar esté en una zona de protección patrimonial o cuando se trate de una vivienda vacía que se vaya a sacar al mercado en forma de alquiler asequible".
- Ayudas al alquiler: según el Ministerio de Vivienda, el Plan consolida un paquete de ayudas "específicamente" destinadas a los jóvenes: ayudas al alquiler, ayudas al alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente de hasta 30.000 euros, ayudas a la compra de vivienda en municipios con riesgo demográfico de más de 10.800 euros, y avales para jóvenes.
- Reducción de la tasa de esfuerzo: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora un compromiso de asequibilidad en todas las promociones financiadas por el Estado para garantizar que sus beneficiarios en ningún caso tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. De este modo, el plan mantiene las ayudas al alquiler general y refuerza asimismo las ayudas contempladas en casos de vulnerabilidad, facilitando soluciones habitacionales y asumiendo gastos asociados a la vivienda en los casos necesarios.
- Reversión de las zonas tensionadas: sin llegar a incluir ninguna medida que ponga tope o límites a los precios, en la presentación del Plan de Vivienda el Gobierno recuerda que la Ley de Vivienda, paraguas bajo el que se acomoda este programa, incluye ya en su artículo 18 "el diseño y adopción de medidas de financiación específicas para favorecer la contención y reducción de los precios del alquiler y compra de vivienda en las zonas de mercado tensionado".