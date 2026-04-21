El Gobierno aprueba un Plan Estatal de Vivienda hasta 2030 que blinda la protección de las viviendas públicas

Tenían previsto aprobarlo en Consejo de Ministros a finales de 2025, aunque finalmente ha sido este martes, cuatro meses después, cuando el Gobierno ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa que, sin intervenir el mercado actual, estará dotado con 7.000 millones de euros y no requiere convalidación en el Congreso. Como medida estrella, el proyecto incluye el blindaje de las viviendas protegidas que se construyan a partir de ahora; es decir, ninguna vivienda construida con financiación pública podrá entrar en el mercado especulativo pasados unos años.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, que ya ha recibido las críticas de las organizaciones sindicales de las inquilinas y los inquilinos. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, declaraban este martes a El HuffPost que el proyecto del Gobierno "viene a complementar el mercado, pero no lo sanea". Echan en falta medidas que impacten de manera directa en los precios que se pagan actualmente en el mercado privado. Sin poner límites, dicen, no se arreglará el problema.

El plan, presentado ya el pasado mes de septiembre, nace con cinco objetivos: incrementar el parque de vivienda asequible, que estará protegido de forma permanente; rehabilitar el parque existente para dignificar las viviendas y mejorar su eficiencia y accesibilidad, así como para promover barrios más habitables; reducir la edad de emancipación joven; rebajar el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda; y revertir las zonas de mercado tensionado. A continuación, las principales medidas del Plan: