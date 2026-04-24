Así son las nuevas chucherías de Mercadona que ya están triunfando: "No me controlo"

Picar chucherías es un placer culpable en el que caen muchas personas, por ejemplo, mientras ven un película en casa o en el cine, para matar el hambre o simplemente por el mero hecho de disfrutarlas.

Algunas de las que mayor gusto dejan en el paladar son las típicas fresas, las de sabor a cola o las que causan cierto picor en la boca.

Hay chucherías para todos los gustos, y no hay que ser necesariamente un niño para comprarlas y disfrutarlas. Mercadona es consciente de ello, y ha sacado a la venta un nuevo paquete de chuches que está causando expectación en las redes sociales.

La cadena de Juan Roig se caracteriza por traer novedades de manera frecuente a sus lineales. Todas las semanas puedes encontrar un nuevo producto para llevar a casa. Algunos de los últimos ejemplos son el aguacate congelado para que no tengas que desperdiciar nada de este alimento o las patatas crujientes para la freidora de aire.

Si eres asiduo a Mercadona seguro que ya los has visto en la sección de congelados. Ahora, si te das una vuelta por la sección de snacks, vas a encontrar las nuevas chucherías que la cadena valenciana ha sacado a la venta.

Las nuevas chuches que ya triunfan en Mercadona

Esta novedad son las golosinas 'Rega Pica Mix' de diferentes sabores: fresa, frambuesa, manzana y cola. Las reconocerás rápidamente porque se venden un paquete de color rosa de 300 gramos.

Son chucherías ácidas, con ese regusto pica-pica que dejan las golosinas de toda la vida. Tienen azúcar por fuera y en cada bolsa vienen chuches de diferentes formas y sabores.

Esta bolsa de chuches no ha pasado desapercibida para los clientes de Mercadona, que ya están mostrando su opinión en redes sociales:

Hay opiniones para todos los gustos, aunque muchas de ellas son positivas. Esto es lo que dicen los usuarios: "Una ruina para el organismo, no me controlo y me la como en dos o tres veces", "están buenísimas" o "están muy ricas, pero pensaba que iban a ser más ácidas" son algunos de los comentarios en redes.

La bolsa cuesta 1,60 euros y te durará varios días, a no ser que seas demasiado goloso. Cuidado: si no te gusta el sabor ácido, será mejor que te decantes por otro producto.