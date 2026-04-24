Rosalía para su concierto en Ámsterdam para explicar qué es Sant Jordi: "Me encantan las rosas, pero regaladme un libro"

La cantante Rosalía es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional. Su éxito y reconocimiento crece día a día por todo el mundo, y ya es un fenómeno de masas más allá de nuestras fronteras.

Este jueves actúo en Ámsterdam en su gira Lux Tur; la capital de Países Bajos fue testigo de un momento único cuando Rosalía exportó la tradición de Sant Jordi. "Me encantan las flores, pero regaladme un libro", pidió la cantante catalana al público de Ámsterdam.

Rosalía aseguró estar triste por estar lejos de España, y más concretamente de Barcelona, en un día como el de ayer: "Hoy estoy un poco lejos y no les he podido dar la rosa en persona a mi madre y mi hermana, aunque les mando un beso desde aquí".

"Es bastante especial para nosotros"

Seguidamente, la artista catalana explicó al público holandés en qué consistía esta tradición. "En Sant Jordi regalas o recibes una flor o un libro. Es una cosa bastante especial para nosotros", afirmó Rosalía.

Momentos después, varias personas subieron al escenario, como es habitual en los conciertos de Rosalía, para escucharla de cerca cantar Can’t Take My Eyes Off You. Finalmente, en ese momento, uno de los asistentes le ofreció una rosa.

La artista catalana dejó de cantar durante unos instantes para agradecerle el gesto. Un momento que desde el público aplaudieron al grito de "¡Feliz Sant Jordi!", para instantes después continuar con el concierto.

Así está siendo Lux Tur

Rosalía lanzó su álbum Lux el pasado mes de noviembre de 2025. Poco tiempo después anunció una gira mundial en 2026, el Lux Tour, que está recorriendo Europa, y que más tarde saltará a Norteamérica y Latinoamérica, con un total de 57 conciertos en 17 países.

La gira comenzó el 16 de marzo en Lyon (Francia) y está previsto que finalice el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico). En España, sus ocho conciertos (cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona) dieron cuenta de la dimensión de Rosalía como artista.