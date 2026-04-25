Moncho Padrón (WordPress): "La IA acelera la digitalización y dentro de poco tendremos personas con gran experiencia manejando agentes"

La inteligencia artificial ha revolucionado el sector tecnológico en el último lustro. Una cambio casi de paradigma que está haciendo que marcas y compañías se adapten a los nuevos tiempos. Algo que ha vivido en las últimas dos décadas, de primera mano, WordPress.com.

Hablamos con Moncho Padrón, responsable para las comunidades hispanohablantes en Automattic, empresa matriz del popular sistema de gestión de contenidos, de todo este progreso. De cómo se han ido adaptando desde que saliera a la luz en el año 2003 y de cómo medios y creadores de contenido han visto en su espacio un lugar en el que seguir desarrollando sus proyectos.

Y claro, con la IA en pleno auge este 2026, no han dudado en apostar por ofrecer accesibilidad a todas las herramientas inteligentes. Califica su impacto en el sector como "un efecto muy positivo" porque "hay una herramienta absolutamente definitiva para acercar publicación, desarrollo y generación de negocio, administración y mantenimiento de negocios, como no lo ha habido antes".

Pregunta: 23 años después del lanzamiento inicial de WordPress. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo?

Respuesta: Hemos pasado de ser aquella herramienta para hacer bitácoras, como se decía en aquel momento, blogs, etc. por una etapa media en la cual ya servía para hacer páginas web, comercio electrónico y aplicaciones. Nosotros ahora mismo lo definimos como el framework de la web abierta. Nos encontramos en un momento en el que tenemos que servir para el mundo del desarrollo que es hacia lo que iba derivando una parte de la democratización de la publicación web, con accesibilidad a todas las herramientas de IA.

23 años después, WordPress sigue siendo la herramienta fundamental de publicación. Seguimos por encima del 43% de todo Internet y va hacia un lugar en el que la parte no-foot sigue siendo muy importante. Sobre todo en un momento en el que el control de los datos es muy importante. Seguimos siendo esa plataforma de confianza en la que cualquier persona puede publicar, hacer lo que quiera y al mismo tiempo ser dueño de sus datos, usuarios y toda su actividad en Internet.

P: El tema de la privacidad de datos es uno de los pilares hoy en día. ¿Cómo lo gestionan?

R: Automattic es el mayor contribuidor a WordPress. No lo olvidemos y pongámoslo en foto que es una herramienta de código abierto open source gratuita. Hay dos labores fundamentales. La recreación de producto, de su mantenimiento y de su evolución. Y por otro lado, la evangelización. Hay muchísima gente que todavía no es consciente de la importancia de la gobernabilidad de sus propios datos y confía en plataformas como redes sociales. Al final no tienen ningún control sobre el contenido que publican y trabajan para la monitorización de otros.

Hay muchísima gente que todavía no es consciente de la importancia de la gobernabilidad de sus propios datos

P: ¿Cómo ha ido amoldándose WordPress al usuario?

R: Eso es lo bueno de tener un producto de código abierto en el que hay un ecosistema de empresas, desarrolladores, que también aportan su granito de arena. La experiencia de usuario se empezó a hablar a partir del año 2012, cuando se vio que tenía relevancia en buscadores. WordPress se ha ido adaptando a lo que el mercado exige y cumpliendo esa parte de: tenemos que ser la mejor plataforma de publicación, tenemos que ser la más abierta y la más flexible.

A la vez que se ha ido mejorando el producto en cuanto a experiencia de usuario y cómo poder gestionar el contenido y la navegabilidad, la accesibilidad, la usabilidad, también ha ido desarrollando alrededor del producto empresas que se dedicaron exclusivamente a esto con sus plugins. Nos hemos ido adaptando.

P: ¿Cómo le explicaría a la gente que no lo conoce qué es Automattic?

R: Automattic es una compañía que se creó en 2005 por el cocreador de WordPress, Matt Mullenweg, cuyo objetivo es el de dar servicios a empresas, profesionales, en torno a WordPress. Pero se fue ampliando mucho más. Ahora mismo Automattic es una empresa que aglutina más de 15 marcas diferentes Somos 1.400 personas trabajando 100% remoto, en 80 o 82 países. Aquí hay marcas como WooCommerce, WordPress VIP, Newspack. Otras como Day One, PocketCasts, que es muy utilizada en el mundo del podcast, o Tumblr. Estamos en todas las franjas horarias, lo cual nos obliga a trabajar de forma distribuida y nos ocupamos de estas marcas. Tenemos una forma de trabajar muy definida y la verdad es que es muy peculiar.

P: En 2026 es imposible hablar de algo digital o tecnológico y no mencionar a la IA. ¿Qué visión tiene del impacto de la IA en todo el sector?

R: El impacto es de 360 grados. La verdad es que está transformando en la forma en la que se trabaja. Si antes teníamos una relación entre personas, trabajo, productividad y resultados, está cambiando desde la propia raíz con la aparición de la IA. Yo veo un efecto muy positivo porque hay una herramienta absolutamente definitiva para acercar publicación, desarrollo y generación de negocio, administración y mantenimiento de negocios, como no lo ha habido antes. Me imagino que dentro de poco tiempo tendremos personas con un gran conocimiento estratégico o gran experiencia manejando agentes, como pastores de agentes.

Yo creo que está afectando de forma muy positiva porque acelera la digitalización y pone de relieve circunstancias en las que a lo mejor las empresas no habían puesto tanto el foco como por ejemplo son los datos. Y ahí volvemos otra vez a la web abierta, el papel de WordPress y la desmovilización de la publicación. Hemos implementado conectores para poder trabajar con cualquier inteligencia artificial. Y si antes era WordPress la herramienta clave de la democratización de la publicación, ahora también lo es del desarrollo. Cualquier persona pueda utilizar su IA preferida y gestionar el contenido, analizar datos, cosas que antes realmente necesitaba gente muy experta o un equipo de personas.

Si antes teníamos una relación entre personas, trabajo, productividad y resultados, está cambiando desde la propia raíz con la aparición de la IA

P: Y está la amenaza de que puede destruir puestos de trabajo...

R: No he venido aquí como defensor de la inteligencia artificial ni mucho menos. Yo creo que eso más bien depende de la visión del empresario o de la empresaria. Realmente estás contratando un número determinado de personas por su valor. Que ahora haya herramientas que facilitan su trabajo, no implica necesariamente un cambio drástico en la gestión de los recursos humanos. La IA agéntica lo que está haciendo es acelerar nuestro trabajo y facilitarlo. Es más responsabilidad de cómo ve su negocio el empresario o la empresaria que realmente el impacto positivo que tiene en el trabajo de cualquier persona.

P: Uno de los que puede cambiar es el de los creadores de contenido. ¿Es una oportunidad para desarrollar ideas y proyectos de forma más sencilla?

R: Me recuerda al momento en el que parecieron los estudios de grabación informáticos y de repente tú tenías una tarjeta de sonido y tenías Cubase para poder hacer el trabajo en un estudio de grabación. ¿Acabó con los estudios de grabación? No. Los profesionalizó. Y lo que hizo fue que una cantidad mucho mayor de personas accediera a la producción musical. La IA lo que está creando en este momento es la oportunidad a muchas personas que antes no podían. Potencia la capacidad que tiene cada uno de poder hacer un trabajo mucho más profesional sin tener que recurrir a otros medios como se hacía antes. Para los creadores de contenidos yo creo que es un arma que facilita la creación incluso en bloque.

P: ¿Cuáles cree que deben ser los retos?

R: Si tú ves la cantidad de herramientas que hay en este momento para poder hacer una web, es una cantidad apabullante. El foco de WordPress es muy claro. Integración total con inteligencia artificial, pero sobre todo ponemos el foco en seguir siendo la herramienta principal en la web abierta. Con una gobernabilidad total del dato, trazabilidad de todo y gestión de los activos de tu negocio. Y una implementación total con herramientas de IA, porque esto ya ha venido para quedarse y va a ser el estándar a partir de ahora.

Esto ha hecho cambiar y girar el timón hacia la IA para una mayor implementación y una mayor creación de APIs para poder interactuar. Sí te puedo decir la integración de MCP de modo general de forma nativa en WordPress 7.0, que va a ser este mes, así como todo relacionado con WordPress Studio para poder desarrollar directamente con Claude, incluso desde el consumo de comando en lenguaje natural. Eso es el presente. El futuro va a seguir siendo la defensa de los valores implícitos en la democratización de la publicación web y del comercio electrónico, que es sobre todo la parte de datos, interoperabilidad con otras plataformas.